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Зеленский в Анкаре отказался признать Крым - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Зеленский в Анкаре отказался признать Крым
Зеленский в Анкаре отказался признать Крым - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Зеленский в Анкаре отказался признать Крым
Украина юридически не признает российскую принадлежность Крыма и новых регионов РФ. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T18:07
2025-05-15T18:07
владимир зеленский
новости
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анкара
крым
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Украина юридически не признает российскую принадлежность Крыма и новых регионов РФ. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.Аналогичную позицию Зеленский выразил по поводу признания остальных исторических регионов России. При этом он заявил, что готов обсуждать "гуманитарные вопросы", связанные с "временно оккупированными" территориями.Признание Киевом российского статуса Крыма, Севастополя и новых регионов является обязательным условием, при котором Россия будет вести переговоры с Украиной, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. О том, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.Зеленский ранее на пресс-конференции в Анкаре заявил, что переговорная группа Киева будет в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Помимо встречи с российской делегацией, она планируют встретиться с представителями США.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Красная линия": в Европе обозначили позицию по КрымуЧто последует за признанием Крыма – прогноз КонстантиноваВ Крыму оценили новую "послевоенную программу" Киева для полуострова
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владимир зеленский, новости, турция, анкара, крым, новые регионы россии, россия
Зеленский в Анкаре отказался признать Крым

Зеленский отказался признать российскую принадлежность Крыма и новых регионов РФ

18:07 15.05.2025
 
© AP Photo Olivier MatthysВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo Olivier Matthys
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Украина юридически не признает российскую принадлежность Крыма и новых регионов РФ. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.

"Я – гарант Конституции. Крым – это Украина, это украинский полуостров. Я поддерживаю территориальную целостность Украины. Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции", – заявил Зеленский.

Аналогичную позицию Зеленский выразил по поводу признания остальных исторических регионов России. При этом он заявил, что готов обсуждать "гуманитарные вопросы", связанные с "временно оккупированными" территориями.
"Мы можем и хотим обсуждать гуманитарные вопросы, но при всех обсуждениях, я это подчеркиваю и это моя официальная позиция: юридически мы не признаем все наши временно оккупированные территории российскими", – заявил глава киевского режима.
Признание Киевом российского статуса Крыма, Севастополя и новых регионов является обязательным условием, при котором Россия будет вести переговоры с Украиной, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. О том, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.
Зеленский ранее на пресс-конференции в Анкаре заявил, что переговорная группа Киева будет в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Помимо встречи с российской делегацией, она планируют встретиться с представителями США.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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