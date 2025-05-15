https://crimea.ria.ru/20250515/zelenskiy-v-ankare-otkazalsya-priznat-krym-1146470595.html

Зеленский в Анкаре отказался признать Крым

Зеленский в Анкаре отказался признать Крым - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Зеленский в Анкаре отказался признать Крым

Украина юридически не признает российскую принадлежность Крыма и новых регионов РФ. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T18:07

2025-05-15T18:07

2025-05-15T18:07

владимир зеленский

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крым

новые регионы россии

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Украина юридически не признает российскую принадлежность Крыма и новых регионов РФ. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.Аналогичную позицию Зеленский выразил по поводу признания остальных исторических регионов России. При этом он заявил, что готов обсуждать "гуманитарные вопросы", связанные с "временно оккупированными" территориями.Признание Киевом российского статуса Крыма, Севастополя и новых регионов является обязательным условием, при котором Россия будет вести переговоры с Украиной, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. О том, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.Зеленский ранее на пресс-конференции в Анкаре заявил, что переговорная группа Киева будет в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Помимо встречи с российской делегацией, она планируют встретиться с представителями США.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Красная линия": в Европе обозначили позицию по КрымуЧто последует за признанием Крыма – прогноз КонстантиноваВ Крыму оценили новую "послевоенную программу" Киева для полуострова

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, новости, турция, анкара, крым, новые регионы россии, россия