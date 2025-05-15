Рейтинг@Mail.ru
ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250515/vsu-vzorvali-mashinu-u-zapravki-pod-melitopolem--est-pogibshiy-1146444556.html
ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший
ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший - РИА Новости Крым, 15.05.2025
ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший
В Мелитополе при массированной атаке украинских беспилотников погиб человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T08:33
2025-05-15T08:33
запорожская область
мелитополь
обстрелы всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
евгений балицкий
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146444440_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_03530d667d4364d1a14fe348ac325960.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Мелитополе при массированной атаке украинских беспилотников погиб человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По информации Балицкого, в течение ночи ВСУ нанесли по региону 13 ударов, часть беспилотников уничтожили на подлете к городу, детонация произошла вдали от жилого сектора.Накануне украинские боевики прицельно атаковали ударными дронами администрацию города Каменка-Днепровская Запорожской области, два человека ранены. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области ВСУ ударили по спящему селу – ранены три мирных жителяВСУ атаковали Ростовскую областьГорят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку
запорожская область
мелитополь
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146444440_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_3072d56ed4c27d93af375280565c32f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, мелитополь, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), евгений балицкий, новые регионы россии, новости
ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший

ВСУ ударили дроном по гражданской машине у заправки под Мелитополем – погиб мирный житель

08:33 15.05.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки беспилотника ВСУ по машине у заправки в Мелитополе
Последствия атаки беспилотника ВСУ по машине у заправки в Мелитополе
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Мелитополе при массированной атаке украинских беспилотников погиб человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Этой ночью противник совершил более десяти попыток атаковать административный центр Запорожской области – город Мелитополь – БПЛА самолетного типа. Один человек погиб в Акимовке, дрон сдетонировал в гражданский автомобиль, припаркованный у автозаправочной станции", - написал он в своем Telegram-канале в четверг утром.
По информации Балицкого, в течение ночи ВСУ нанесли по региону 13 ударов, часть беспилотников уничтожили на подлете к городу, детонация произошла вдали от жилого сектора.
Накануне украинские боевики прицельно атаковали ударными дронами администрацию города Каменка-Днепровская Запорожской области, два человека ранены.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Брянской области ВСУ ударили по спящему селу – ранены три мирных жителя
ВСУ атаковали Ростовскую область
Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку
 
Запорожская областьМелитопольОбстрелы ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Евгений БалицкийНовые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:26Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов
08:49Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех
08:33ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший
08:04Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ
08:01В Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в Саках
07:43На трассе "Таврида" перекроют участок - схема объезда
07:10Символ воссоединения – Крымскому мосту семь лет
06:40В Брянской области ВСУ ударили по спящему селу – ранены три мирных жителя
06:25ВСУ атаковали Ростовскую область
06:02С середины мая до конца июня – прогноз погоды для Крыма от ФОБОС
00:01Сухо и солнечно - погода в Крыму 15 мая
00:00Какой сегодня праздник: 15 мая
22:58Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле
22:32Погиб в боях в Курской области: в Крыму простились с героем СВО
22:03Подготовка к Стамбулу и беспилотники над Черным морем: главное за день
21:43Почему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине
21:23В Кабардино-Балкарии юноша случайно убил девочку копьем на тренировке
20:48Ливадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить
20:28В Крыму встречаются 70 туроператоров России и Белоруссии
20:02В Симферополе на день перекроют часть улицы Желябова
Лента новостейМолния