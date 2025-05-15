https://crimea.ria.ru/20250515/vsu-vzorvali-mashinu-u-zapravki-pod-melitopolem--est-pogibshiy-1146444556.html

ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший

ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший - РИА Новости Крым, 15.05.2025

ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший

В Мелитополе при массированной атаке украинских беспилотников погиб человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T08:33

2025-05-15T08:33

2025-05-15T08:33

запорожская область

мелитополь

обстрелы всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

евгений балицкий

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146444440_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_03530d667d4364d1a14fe348ac325960.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Мелитополе при массированной атаке украинских беспилотников погиб человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По информации Балицкого, в течение ночи ВСУ нанесли по региону 13 ударов, часть беспилотников уничтожили на подлете к городу, детонация произошла вдали от жилого сектора.Накануне украинские боевики прицельно атаковали ударными дронами администрацию города Каменка-Днепровская Запорожской области, два человека ранены. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области ВСУ ударили по спящему селу – ранены три мирных жителяВСУ атаковали Ростовскую областьГорят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку

запорожская область

мелитополь

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, мелитополь, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), евгений балицкий, новые регионы россии, новости