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ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший
ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший - РИА Новости Крым, 15.05.2025
ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший
В Мелитополе при массированной атаке украинских беспилотников погиб человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T08:33
2025-05-15T08:33
2025-05-15T08:33
запорожская область
мелитополь
обстрелы всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
евгений балицкий
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Мелитополе при массированной атаке украинских беспилотников погиб человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По информации Балицкого, в течение ночи ВСУ нанесли по региону 13 ударов, часть беспилотников уничтожили на подлете к городу, детонация произошла вдали от жилого сектора.Накануне украинские боевики прицельно атаковали ударными дронами администрацию города Каменка-Днепровская Запорожской области, два человека ранены. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области ВСУ ударили по спящему селу – ранены три мирных жителяВСУ атаковали Ростовскую областьГорят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку
запорожская область
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запорожская область, мелитополь, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), евгений балицкий, новые регионы россии, новости
ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший
ВСУ ударили дроном по гражданской машине у заправки под Мелитополем – погиб мирный житель