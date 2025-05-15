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ВСУ атаковали Ростовскую область
ВСУ атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 15.05.2025
ВСУ атаковали Ростовскую область
Украинские боевики ночью попытались атаковать Ростовскую область с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удар по Новошахтинску. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T06:25
2025-05-15T06:25
2025-05-15T09:18
ростовская область
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новошахтинск
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
юрий слюсарь
пво
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики ночью попытались атаковать Ростовскую область с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удар по Новошахтинску. Об этом сообщил врио губернатор региона Юрий Слюсарь.Накануне силы ПВО отразили атаки на Крым. Над территорией полуострова и акваторией Черного моря было уничтожено 10 вражеских БПЛА. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ростовская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новошахтинск, происшествия, всу (вооруженные силы украины), юрий слюсарь, пво, новости, безопасность
ВСУ атаковали Ростовскую область
В Ростовской области отражена атака БПЛА на Новошахтинск
06:25 15.05.2025 (обновлено: 09:18 15.05.2025)