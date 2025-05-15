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ВСУ атаковали Ростовскую область

ВСУ атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 15.05.2025

ВСУ атаковали Ростовскую область

Украинские боевики ночью попытались атаковать Ростовскую область с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удар по Новошахтинску. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T06:25

2025-05-15T06:25

2025-05-15T09:18

ростовская область

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новошахтинск

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

юрий слюсарь

пво

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики ночью попытались атаковать Ростовскую область с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удар по Новошахтинску. Об этом сообщил врио губернатор региона Юрий Слюсарь.Накануне силы ПВО отразили атаки на Крым. Над территорией полуострова и акваторией Черного моря было уничтожено 10 вражеских БПЛА. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

новошахтинск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новошахтинск, происшествия, всу (вооруженные силы украины), юрий слюсарь, пво, новости, безопасность