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Ветеран Великой Отечественной из Крыма побывал на Параде Победы в Москве

Ветеран Великой Отечественной из Крыма побывал на Параде Победы в Москве - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Ветеран Великой Отечественной из Крыма побывал на Параде Победы в Москве

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Яковлевич Медведь, участник боевых действий на 2-м и 3-м Украинских фронтах, поделился с РИА Новости Крым своими... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T11:13

2025-05-15T11:13

2025-05-15T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Яковлевич Медведь, участник боевых действий на 2-м и 3-м Украинских фронтах, поделился с РИА Новости Крым своими воспоминаниями о тяжелых сражениях и о недавнем участии в торжественных мероприятиях ко Дню Победы в Москве.Анатолий Яковлевич, которому сейчас 98 лет, рассказал о боевом пути в составе 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В годы войны он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Югославии, Сербии, Венгрии и Австрии."Самые тяжелые бои, в которых мне пришлось участвовать, это Будапештская битва. Она была организована немцами как последний очаг сопротивления по защите их промышленного РУРа", – вспоминает ветеран.Именно там, в 17 лет, он получил свою первую боевую награду. Несмотря на почтенный возраст, Анатолий Яковлевич активно участвует в общественной жизни. Недавно он побывал на Параде Победы в Москве, который назвал "грандиозным" и "непохожим ни на один парад, в котором ему доводилось участвовать ранее".Ветеран отметил высокий уровень организации, а также участие иностранных военных подразделений. По словам Анатолия Яковлевича, особенно его впечатлили российские и зарубежные строевые колонны.Анатолий Яковлевич подчеркнул, что он следит за успехами нынешних российских военнослужащих, которые защищают Родину в зоне спецоперации. Ветеран не только поддерживает бойцов морально, но и оказывает гуманитарную помощь из собственных пенсионных накоплений."Я очень внимательно слежу за тем, что происходит на передовой. Я с ними сердцем и душой. Поддерживаю и верю, что победа будет за нами", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250507/legendarnyy-veteran-chf-nikolay-tokarev-priglashen-na-parad-v-moskvu-1146283962.html

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крым, ветераны, великая отечественная война, парад, 80 лет победы, память, новости крыма, общество