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Ветеран Великой Отечественной из Крыма побывал на Параде Победы в Москве
Ветеран Великой Отечественной из Крыма побывал на Параде Победы в Москве - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Ветеран Великой Отечественной из Крыма побывал на Параде Победы в Москве
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Яковлевич Медведь, участник боевых действий на 2-м и 3-м Украинских фронтах, поделился с РИА Новости Крым своими... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T11:13
2025-05-15T11:13
2025-05-15T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Яковлевич Медведь, участник боевых действий на 2-м и 3-м Украинских фронтах, поделился с РИА Новости Крым своими воспоминаниями о тяжелых сражениях и о недавнем участии в торжественных мероприятиях ко Дню Победы в Москве.Анатолий Яковлевич, которому сейчас 98 лет, рассказал о боевом пути в составе 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В годы войны он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Югославии, Сербии, Венгрии и Австрии."Самые тяжелые бои, в которых мне пришлось участвовать, это Будапештская битва. Она была организована немцами как последний очаг сопротивления по защите их промышленного РУРа", – вспоминает ветеран.Именно там, в 17 лет, он получил свою первую боевую награду. Несмотря на почтенный возраст, Анатолий Яковлевич активно участвует в общественной жизни. Недавно он побывал на Параде Победы в Москве, который назвал "грандиозным" и "непохожим ни на один парад, в котором ему доводилось участвовать ранее".Ветеран отметил высокий уровень организации, а также участие иностранных военных подразделений. По словам Анатолия Яковлевича, особенно его впечатлили российские и зарубежные строевые колонны.Анатолий Яковлевич подчеркнул, что он следит за успехами нынешних российских военнослужащих, которые защищают Родину в зоне спецоперации. Ветеран не только поддерживает бойцов морально, но и оказывает гуманитарную помощь из собственных пенсионных накоплений."Я очень внимательно слежу за тем, что происходит на передовой. Я с ними сердцем и душой. Поддерживаю и верю, что победа будет за нами", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, ветераны, великая отечественная война, парад, 80 лет победы, память, новости крыма, общество
Ветеран Великой Отечественной из Крыма побывал на Параде Победы в Москве
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Медведь из Крыма побывал на Параде в Москве
11:13 15.05.2025 (обновлено: 12:53 15.05.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым.
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Яковлевич Медведь, участник боевых действий на 2-м и 3-м Украинских фронтах, поделился с РИА Новости Крым
своими воспоминаниями о тяжелых сражениях и о недавнем участии в торжественных мероприятиях ко Дню Победы в Москве.
Анатолий Яковлевич, которому сейчас 98 лет, рассказал о боевом пути в составе 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В годы войны он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Югославии, Сербии, Венгрии и Австрии.
"Самые тяжелые бои, в которых мне пришлось участвовать, это Будапештская битва. Она была организована немцами как последний очаг сопротивления по защите их промышленного РУРа", – вспоминает ветеран.
Именно там, в 17 лет, он получил свою первую боевую награду.
Несмотря на почтенный возраст, Анатолий Яковлевич активно участвует в общественной жизни. Недавно он побывал на Параде Победы в Москве, который назвал "грандиозным" и "непохожим ни на один парад, в котором ему доводилось участвовать ранее".
Ветеран отметил высокий уровень организации, а также участие иностранных военных подразделений. По словам Анатолия Яковлевича, особенно его впечатлили российские и зарубежные строевые колонны.
"Я должен был участвовать в Параде Победы в 45-м году, но ростом не вышел, пару сантиметров не хватило, не взяли. В этом году это было незабываемо, на всю оставшуюся жизнь. А в Ялте нас встретили с оркестром, кадетами. Везде было очень торжественно, пылинки с нас сдували", – рассказал он.
Анатолий Яковлевич подчеркнул, что он следит за успехами нынешних российских военнослужащих, которые защищают Родину в зоне спецоперации. Ветеран не только поддерживает бойцов морально, но и оказывает гуманитарную помощь из собственных пенсионных накоплений.
"Я очень внимательно слежу за тем, что происходит на передовой. Я с ними сердцем и душой. Поддерживаю и верю, что победа будет за нами", – заключил он.
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