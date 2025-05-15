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В Новороссийске закрывают порт – причины и сроки - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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В Новороссийске закрывают порт – причины и сроки
В Новороссийске закрывают порт – причины и сроки - РИА Новости Крым, 15.05.2025
В Новороссийске закрывают порт – причины и сроки
В Новороссийске в четверг военные проведут учения по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников. На время тренировки порт будет закрыт для судов и... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T10:54
2025-05-15T10:54
новороссийск
учения
армия и флот
новости
безопасность
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске в четверг военные проведут учения по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников. На время тренировки порт будет закрыт для судов и прогулочных плавсредств. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Отмечается, что учения пройдут с 21:00 до 23:00.В этот период плавание всех маломерных судов, в том числе прогулочных и спортивных катеров, надувных плавсредств, а также гидроциклов и сапбордов запрещается. Также ограничиваются любые виды подводных работ и водолазные спуски в том числе с берега.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новороссийск, учения, армия и флот, новости, безопасность, черное море
В Новороссийске закрывают порт – причины и сроки

В порту Новороссийска в четверг пройдут учения военных со стрельбой из артустановки

10:54 15.05.2025
 
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
Новороссийск
© Администрация Новороссийска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске в четверг военные проведут учения по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников. На время тренировки порт будет закрыт для судов и прогулочных плавсредств. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Отмечается, что учения пройдут с 21:00 до 23:00.
"Запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
В этот период плавание всех маломерных судов, в том числе прогулочных и спортивных катеров, надувных плавсредств, а также гидроциклов и сапбордов запрещается. Также ограничиваются любые виды подводных работ и водолазные спуски в том числе с берега.
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НовороссийскУченияАрмия и флотНовостиБезопасностьЧерное море
 
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