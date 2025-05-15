https://crimea.ria.ru/20250515/v-novorossiyske-zakryvayut-port--prichiny-i-sroki-1146446729.html
В Новороссийске закрывают порт – причины и сроки
В Новороссийске закрывают порт – причины и сроки - РИА Новости Крым, 15.05.2025
В Новороссийске закрывают порт – причины и сроки
В Новороссийске в четверг военные проведут учения по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников. На время тренировки порт будет закрыт для судов и... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T10:54
2025-05-15T10:54
2025-05-15T10:54
новороссийск
учения
армия и флот
новости
безопасность
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1137986947_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_64bfeed4b648c684f1559d101ddd78f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске в четверг военные проведут учения по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников. На время тренировки порт будет закрыт для судов и прогулочных плавсредств. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Отмечается, что учения пройдут с 21:00 до 23:00.В этот период плавание всех маломерных судов, в том числе прогулочных и спортивных катеров, надувных плавсредств, а также гидроциклов и сапбордов запрещается. Также ограничиваются любые виды подводных работ и водолазные спуски в том числе с берега.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новороссийск
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1137986947_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b9e758587904b5fc7bd68808eec563f0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, учения, армия и флот, новости, безопасность, черное море
В Новороссийске закрывают порт – причины и сроки
В порту Новороссийска в четверг пройдут учения военных со стрельбой из артустановки
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске в четверг военные проведут учения по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников. На время тренировки порт будет закрыт для судов и прогулочных плавсредств. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Отмечается, что учения пройдут с 21:00 до 23:00.
"Запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
В этот период плавание всех маломерных судов, в том числе прогулочных и спортивных катеров, надувных плавсредств, а также гидроциклов и сапбордов запрещается. Также ограничиваются любые виды подводных работ и водолазные спуски в том числе с берега.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.