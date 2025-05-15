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В Новороссийске закрывают порт – причины и сроки

В Новороссийске закрывают порт – причины и сроки - РИА Новости Крым, 15.05.2025

В Новороссийске закрывают порт – причины и сроки

В Новороссийске в четверг военные проведут учения по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников. На время тренировки порт будет закрыт для судов и... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T10:54

2025-05-15T10:54

2025-05-15T10:54

новороссийск

учения

армия и флот

новости

безопасность

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске в четверг военные проведут учения по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников. На время тренировки порт будет закрыт для судов и прогулочных плавсредств. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Отмечается, что учения пройдут с 21:00 до 23:00.В этот период плавание всех маломерных судов, в том числе прогулочных и спортивных катеров, надувных плавсредств, а также гидроциклов и сапбордов запрещается. Также ограничиваются любые виды подводных работ и водолазные спуски в том числе с берега.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новороссийск

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, армия и флот, новости, безопасность, черное море