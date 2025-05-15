https://crimea.ria.ru/20250515/v-nizhnegorskom-rayone-kryma-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1146476921.html

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.05.2025

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации

В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя специальной военной операции, бойца мотострелкового батальона сержанта Александра Маршакова,... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T21:57

2025-05-15T21:57

2025-05-15T21:57

антон кравец

нижнегорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя специальной военной операции, бойца мотострелкового батальона сержанта Александра Маршакова, погибшего на Донецком направлении. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец.Александр Маршаков вырос в селе Любимовка (ныне микрорайон Севастополя) в 1964 году. По окончании школы получил специальность механизатора, ушел в армию, а после демобилизации вернулся и работал в совхозе "Искра". Выучившись на инженера, уехал на большие стройки СССР. Работал в Тюмени и Челябинске, в Подмосковье. Несколько лет назад возвратился в Крым вместе с семьей.По словам Кравца, Маршаков с самого начала спецоперации несколько раз подавал документы, чтобы поступить на военную службу по контракту, но получал отказ в силу возраста.Будучи настоящим патриотом, не изменил решения участвовать в освобождении Отечества и пополнил ряды мотострелкового батальона, в составе которого в звании сержанта принимал участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. Героя не стало 21 апреля 2025 года.

нижнегорский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кравец, нижнегорский район, новости крыма, новости сво, герои сво, память, утраты