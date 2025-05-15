https://crimea.ria.ru/20250515/v-nizhnegorskom-rayone-kryma-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1146476921.html
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.05.2025
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя специальной военной операции, бойца мотострелкового батальона сержанта Александра Маршакова,... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T21:57
2025-05-15T21:57
2025-05-15T21:57
антон кравец
нижнегорский район
новости крыма
новости сво
герои сво
память
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя специальной военной операции, бойца мотострелкового батальона сержанта Александра Маршакова, погибшего на Донецком направлении. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец.Александр Маршаков вырос в селе Любимовка (ныне микрорайон Севастополя) в 1964 году. По окончании школы получил специальность механизатора, ушел в армию, а после демобилизации вернулся и работал в совхозе "Искра". Выучившись на инженера, уехал на большие стройки СССР. Работал в Тюмени и Челябинске, в Подмосковье. Несколько лет назад возвратился в Крым вместе с семьей.По словам Кравца, Маршаков с самого начала спецоперации несколько раз подавал документы, чтобы поступить на военную службу по контракту, но получал отказ в силу возраста.Будучи настоящим патриотом, не изменил решения участвовать в освобождении Отечества и пополнил ряды мотострелкового батальона, в составе которого в звании сержанта принимал участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. Героя не стало 21 апреля 2025 года.
нижнегорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон кравец, нижнегорский район, новости крыма, новости сво, герои сво, память, утраты
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
В Крыму простились с погибшим героем спецоперации сержантом Маршаковым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя специальной военной операции, бойца мотострелкового батальона сержанта Александра Маршакова, погибшего на Донецком направлении. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец.
"Простились с героем – участником специальной военной операции. Маршаков Александр Николаевич... погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении. Светлая память о Герое, доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда сохранится в наших сердцах", – написал Кравец в своем Telegram-канале.
Александр Маршаков вырос в селе Любимовка (ныне микрорайон Севастополя) в 1964 году. По окончании школы получил специальность механизатора, ушел в армию, а после демобилизации вернулся и работал в совхозе "Искра". Выучившись на инженера, уехал на большие стройки СССР. Работал в Тюмени и Челябинске, в Подмосковье. Несколько лет назад возвратился в Крым вместе с семьей.
По словам Кравца, Маршаков с самого начала спецоперации несколько раз подавал документы, чтобы поступить на военную службу по контракту, но получал отказ в силу возраста.
Будучи настоящим патриотом, не изменил решения участвовать в освобождении Отечества и пополнил ряды мотострелкового батальона, в составе которого в звании сержанта принимал участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. Героя не стало 21 апреля 2025 года.