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В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.05.2025
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя специальной военной операции, бойца мотострелкового батальона сержанта Александра Маршакова,... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T21:57
2025-05-15T21:57
антон кравец
нижнегорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя специальной военной операции, бойца мотострелкового батальона сержанта Александра Маршакова, погибшего на Донецком направлении. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец.Александр Маршаков вырос в селе Любимовка (ныне микрорайон Севастополя) в 1964 году. По окончании школы получил специальность механизатора, ушел в армию, а после демобилизации вернулся и работал в совхозе "Искра". Выучившись на инженера, уехал на большие стройки СССР. Работал в Тюмени и Челябинске, в Подмосковье. Несколько лет назад возвратился в Крым вместе с семьей.По словам Кравца, Маршаков с самого начала спецоперации несколько раз подавал документы, чтобы поступить на военную службу по контракту, но получал отказ в силу возраста.Будучи настоящим патриотом, не изменил решения участвовать в освобождении Отечества и пополнил ряды мотострелкового батальона, в составе которого в звании сержанта принимал участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. Героя не стало 21 апреля 2025 года.
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антон кравец, нижнегорский район, новости крыма, новости сво, герои сво, память, утраты
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации

В Крыму простились с погибшим героем спецоперации сержантом Маршаковым

21:57 15.05.2025
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя специальной военной операции, бойца мотострелкового батальона сержанта Александра Маршакова, погибшего на Донецком направлении. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец.
© Официальный Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Республики КрымАлександр Маршаков
Александр Маршаков
© Официальный Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Республики Крым
Александр Маршаков
"Простились с героем – участником специальной военной операции. Маршаков Александр Николаевич... погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении. Светлая память о Герое, доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда сохранится в наших сердцах", – написал Кравец в своем Telegram-канале.
Александр Маршаков вырос в селе Любимовка (ныне микрорайон Севастополя) в 1964 году. По окончании школы получил специальность механизатора, ушел в армию, а после демобилизации вернулся и работал в совхозе "Искра". Выучившись на инженера, уехал на большие стройки СССР. Работал в Тюмени и Челябинске, в Подмосковье. Несколько лет назад возвратился в Крым вместе с семьей.
По словам Кравца, Маршаков с самого начала спецоперации несколько раз подавал документы, чтобы поступить на военную службу по контракту, но получал отказ в силу возраста.
Будучи настоящим патриотом, не изменил решения участвовать в освобождении Отечества и пополнил ряды мотострелкового батальона, в составе которого в звании сержанта принимал участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. Героя не стало 21 апреля 2025 года.
Антон КравецНижнегорский районНовости КрымаНовости СВОГерои СВОПамятьУтраты
 
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