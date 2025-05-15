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В Крыму третий год фиксируют снижение заболеваемости ВИЧ
В Крыму третий год фиксируют снижение заболеваемости ВИЧ - РИА Новости Крым, 15.05.2025
В Крыму третий год фиксируют снижение заболеваемости ВИЧ
В Крыму третий год подряд фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, в частности, за прошлый год этот показатель снизился на 12,5%. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T13:28
2025-05-15T13:28
2025-05-15T13:46
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наталья шеслер
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вирусы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Крыму третий год подряд фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, в частности, за прошлый год этот показатель снизился на 12,5%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Центра профилактики и борьбы со СПИДом Наталья Шеслер.Специалист добавила, что снижение заболеваемости ВИЧ в Крыму наблюдается с 2020 года, исключение составил 2022 год, когда на полуостров приехало большое количество людей с новых территорий. Все они были охвачены диспансерным наблюдением, некоторые из них были заражены ВИЧ-инфекцией."Сейчас наблюдается снижение, поскольку на новых территориях уже полноценно работают соответствующие центры, и пациенты возвращаются туда. Поэтому у нас снижение заболеваемости продолжается уже третий год", - отметила Шеслер.При этом в Крыму постоянно увеличивается количество обследований и охват населения тестированием на ВИЧ. Как сообщила главный внештатный специалист министерства здравоохранения РК по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Татьяна Богатырева, за четыре месяца этого года протестированы более 210 тысяч человек. Это 11% населения Крыма при целевом показателе охвата тестированием 34% за год.По словам Богатыревой, на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 11 980 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. Из них 11 455 (или 95%) пациентов состоят на диспансерном учете, 9 915 (87%) человек получают антиретровирусную терапию.Из крымчан с ВИЧ-инфекцией больше всего людей в возрасте от 40 до 49 лет – 41%. Порядка четверти пациентов – в возрасте 30-39 лет, категория заболевших в возрасте 50-59 лет составляет 18%.В аспекте путей передачи вируса по-прежнему доминирует половой – почти 81%. На парентеральный путь (через кровь, при инъекционном введении наркотических веществ, использовании нестерильных игл и шприцев) приходится 16,5% случаев заражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧВ лечении ВИЧ достигнут серьезный прорыв: как получить терапию в КрымуВ Крыму за год выявили 600 человек с ВИЧ-инфекцией
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крым, вич, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, татьяна богатырева, наталья шеслер, новости крыма, здоровье, вирусы
В Крыму третий год фиксируют снижение заболеваемости ВИЧ
В Крыму уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией за год снизился на 12%
13:28 15.05.2025 (обновлено: 13:46 15.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Крыму третий год подряд фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, в частности, за прошлый год этот показатель снизился на 12,5%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Центра профилактики и борьбы со СПИДом Наталья Шеслер.
"В этом году к 1 мая по положительным лабораторным результатам мы выявили 254 пациента (с ВИЧ – ред.). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года у нас произошло снижение заболеваемости на 12,5%. В этом году мы поставили на учет 209 человек, это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала Шеслер.
Специалист добавила, что снижение заболеваемости ВИЧ в Крыму наблюдается с 2020 года, исключение составил 2022 год, когда на полуостров приехало большое количество людей с новых территорий. Все они были охвачены диспансерным наблюдением, некоторые из них были заражены ВИЧ-инфекцией.
"Сейчас наблюдается снижение, поскольку на новых территориях уже полноценно работают соответствующие центры, и пациенты возвращаются туда. Поэтому у нас снижение заболеваемости продолжается уже третий год", - отметила Шеслер.
При этом в Крыму постоянно увеличивается количество обследований и охват населения тестированием на ВИЧ. Как сообщила главный внештатный специалист министерства здравоохранения РК по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Татьяна Богатырева, за четыре месяца этого года протестированы более 210 тысяч человек. Это 11% населения Крыма при целевом показателе охвата тестированием 34% за год.
По словам Богатыревой, на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 11 980 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. Из них 11 455 (или 95%) пациентов состоят на диспансерном учете, 9 915 (87%) человек получают антиретровирусную терапию.
Из крымчан с ВИЧ-инфекцией больше всего людей в возрасте от 40 до 49 лет – 41%. Порядка четверти пациентов – в возрасте 30-39 лет, категория заболевших в возрасте 50-59 лет составляет 18%.
В аспекте путей передачи вируса по-прежнему доминирует половой – почти 81%. На парентеральный путь (через кровь, при инъекционном введении наркотических веществ, использовании нестерильных игл и шприцев) приходится 16,5% случаев заражения.
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