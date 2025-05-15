https://crimea.ria.ru/20250515/v-krymu-tretiy-god-fiksiruyut-snizhenie-zabolevaemosti-vich-1146458070.html

В Крыму третий год фиксируют снижение заболеваемости ВИЧ

В Крыму третий год фиксируют снижение заболеваемости ВИЧ - РИА Новости Крым, 15.05.2025

В Крыму третий год фиксируют снижение заболеваемости ВИЧ

В Крыму третий год подряд фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, в частности, за прошлый год этот показатель снизился на 12,5%. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T13:28

2025-05-15T13:28

2025-05-15T13:46

крым

вич

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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наталья шеслер

новости крыма

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вирусы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Крыму третий год подряд фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, в частности, за прошлый год этот показатель снизился на 12,5%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Центра профилактики и борьбы со СПИДом Наталья Шеслер.Специалист добавила, что снижение заболеваемости ВИЧ в Крыму наблюдается с 2020 года, исключение составил 2022 год, когда на полуостров приехало большое количество людей с новых территорий. Все они были охвачены диспансерным наблюдением, некоторые из них были заражены ВИЧ-инфекцией."Сейчас наблюдается снижение, поскольку на новых территориях уже полноценно работают соответствующие центры, и пациенты возвращаются туда. Поэтому у нас снижение заболеваемости продолжается уже третий год", - отметила Шеслер.При этом в Крыму постоянно увеличивается количество обследований и охват населения тестированием на ВИЧ. Как сообщила главный внештатный специалист министерства здравоохранения РК по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Татьяна Богатырева, за четыре месяца этого года протестированы более 210 тысяч человек. Это 11% населения Крыма при целевом показателе охвата тестированием 34% за год.По словам Богатыревой, на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 11 980 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. Из них 11 455 (или 95%) пациентов состоят на диспансерном учете, 9 915 (87%) человек получают антиретровирусную терапию.Из крымчан с ВИЧ-инфекцией больше всего людей в возрасте от 40 до 49 лет – 41%. Порядка четверти пациентов – в возрасте 30-39 лет, категория заболевших в возрасте 50-59 лет составляет 18%.В аспекте путей передачи вируса по-прежнему доминирует половой – почти 81%. На парентеральный путь (через кровь, при инъекционном введении наркотических веществ, использовании нестерильных игл и шприцев) приходится 16,5% случаев заражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧВ лечении ВИЧ достигнут серьезный прорыв: как получить терапию в КрымуВ Крыму за год выявили 600 человек с ВИЧ-инфекцией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вич, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, татьяна богатырева, наталья шеслер, новости крыма, здоровье, вирусы