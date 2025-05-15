Рейтинг@Mail.ru
В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250515/v-krymu-nashli-okameneluyu-kost-dinozavra-vozrastom-135-millionov-let-1146467729.html
В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет - РИА Новости Крым, 15.05.2025
В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
В карьере под Белогорском обнаружили фрагмент окаменелой кости, которая принадлежала огромному динозавру, обитавшему на территории Крыма больше 135 миллионов... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T19:07
2025-05-15T19:07
новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
археология в крыму
археология
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146471092_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_a50aeeb1dab58b165a6ceecc736212c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В карьере под Белогорском обнаружили фрагмент окаменелой кости, которая принадлежала огромному динозавру, обитавшему на территории Крыма больше 135 миллионов лет назад. Об удивительной находке РИА Новости Крым рассказал директор историко-краеведческого музея Зуи Сергей Колосюк.По его словам, историк сначала даже не подумал, что держит в руках частичку доисторического гиганта. Обломок размером с ладонь выглядел как кусок окаменелого дерева. Только после шлифовки эксперт обнаружил на поверхности сохранившиеся каналы древних сосудов.Возраст кости определили по геологическим слоям – пескам Мазанской свиты, которые формировались в дельте древней реки, несшей обломки деревьев, гальку и динозавров с северных гор полуострова. Возраст этих пород известен благодаря остаткам морских аммонитов – 135 миллионов лет.Хотя фрагмент мал и определить вид динозавра невозможно, ученые уверены – это важная находка, подтверждающая, что полуостров хранит следы древнейших обитателей планеты. Теперь кость станет одной из жемчужин коллекции историко-краеведческого музея поселка Зуя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов КрымаВ Крыму нужна отдельная кафедра археологииСчитались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146471092_247:0:1034:590_1920x0_80_0_0_027ed75fcef0d61d81fa7ac72a114469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, археология в крыму, археология, крым, общество
В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет

В Крыму сделали удивительную находку – кость динозавра возрастом 135 миллионов лет

19:07 15.05.2025
 
© Сергей КолосюкВ Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
© Сергей Колосюк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В карьере под Белогорском обнаружили фрагмент окаменелой кости, которая принадлежала огромному динозавру, обитавшему на территории Крыма больше 135 миллионов лет назад. Об удивительной находке РИА Новости Крым рассказал директор историко-краеведческого музея Зуи Сергей Колосюк.
По его словам, историк сначала даже не подумал, что держит в руках частичку доисторического гиганта. Обломок размером с ладонь выглядел как кусок окаменелого дерева. Только после шлифовки эксперт обнаружил на поверхности сохранившиеся каналы древних сосудов.

"Я действительно очень мало слышал о том, чтобы у нас были динозавры. Да, были там шерстистые носороги, мамонты, песец тундровый, то есть очень много всяких млекопитающих. Я даже удивился, когда Борис Зайцев – научный сотрудник "Пещеры Таврида" сказал, что это точно динозавры", – поделился Колосюк.

Возраст кости определили по геологическим слоям – пескам Мазанской свиты, которые формировались в дельте древней реки, несшей обломки деревьев, гальку и динозавров с северных гор полуострова. Возраст этих пород известен благодаря остаткам морских аммонитов – 135 миллионов лет.
© Сергей КолосюкВ Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
© Сергей Колосюк
В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
Хотя фрагмент мал и определить вид динозавра невозможно, ученые уверены – это важная находка, подтверждающая, что полуостров хранит следы древнейших обитателей планеты. Теперь кость станет одной из жемчужин коллекции историко-краеведческого музея поселка Зуя.
© Сергей КолосюкВ Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
© Сергей Колосюк
В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов Крыма
В Крыму нужна отдельная кафедра археологии
Считались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаАрхеология в КрымуАрхеологияКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31Севастопольца будут судить за убийство матери
19:07В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
18:48Алупка готова к курортному сезону 2025: что ожидает гостей "Лисьей норы"
18:28Голограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост
18:07Зеленский в Анкаре отказался признать Крым
17:45Переговоры в Стамбуле: глава делегации России сделал заявление
17:35У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развития
17:32На Кубани столкнулись две легковушки: есть погибшие
17:07Зеленский заявил об отправке делегации Киева в Стамбул на переговоры с РФ
16:45Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года
16:34Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в России
16:19Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре
16:16Хотели взорвать суд и прокуратуру: члены ИГ* получили 35 лет колонии
16:00Независимо от пола и возраста – страшные зверства фашистов в Крыму
15:46Житель Судака получил срок за хранение патронов
15:26Не роскошь, а друг и реабилитолог: в Крыму бойцам СВО дали внедорожники
15:15Всегда был готов прийти на помощь: Алушта простилась с героем СВО
14:42Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатность
14:19В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа в Стамбуле
14:06Обещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов
Лента новостейМолния