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В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет

В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет - РИА Новости Крым, 15.05.2025

В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет

В карьере под Белогорском обнаружили фрагмент окаменелой кости, которая принадлежала огромному динозавру, обитавшему на территории Крыма больше 135 миллионов... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T19:07

2025-05-15T19:07

2025-05-15T19:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В карьере под Белогорском обнаружили фрагмент окаменелой кости, которая принадлежала огромному динозавру, обитавшему на территории Крыма больше 135 миллионов лет назад. Об удивительной находке РИА Новости Крым рассказал директор историко-краеведческого музея Зуи Сергей Колосюк.По его словам, историк сначала даже не подумал, что держит в руках частичку доисторического гиганта. Обломок размером с ладонь выглядел как кусок окаменелого дерева. Только после шлифовки эксперт обнаружил на поверхности сохранившиеся каналы древних сосудов.Возраст кости определили по геологическим слоям – пескам Мазанской свиты, которые формировались в дельте древней реки, несшей обломки деревьев, гальку и динозавров с северных гор полуострова. Возраст этих пород известен благодаря остаткам морских аммонитов – 135 миллионов лет.Хотя фрагмент мал и определить вид динозавра невозможно, ученые уверены – это важная находка, подтверждающая, что полуостров хранит следы древнейших обитателей планеты. Теперь кость станет одной из жемчужин коллекции историко-краеведческого музея поселка Зуя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов КрымаВ Крыму нужна отдельная кафедра археологииСчитались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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