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В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет - РИА Новости Крым, 15.05.2025
В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
В карьере под Белогорском обнаружили фрагмент окаменелой кости, которая принадлежала огромному динозавру, обитавшему на территории Крыма больше 135 миллионов... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T19:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В карьере под Белогорском обнаружили фрагмент окаменелой кости, которая принадлежала огромному динозавру, обитавшему на территории Крыма больше 135 миллионов лет назад. Об удивительной находке РИА Новости Крым рассказал директор историко-краеведческого музея Зуи Сергей Колосюк.По его словам, историк сначала даже не подумал, что держит в руках частичку доисторического гиганта. Обломок размером с ладонь выглядел как кусок окаменелого дерева. Только после шлифовки эксперт обнаружил на поверхности сохранившиеся каналы древних сосудов.Возраст кости определили по геологическим слоям – пескам Мазанской свиты, которые формировались в дельте древней реки, несшей обломки деревьев, гальку и динозавров с северных гор полуострова. Возраст этих пород известен благодаря остаткам морских аммонитов – 135 миллионов лет.Хотя фрагмент мал и определить вид динозавра невозможно, ученые уверены – это важная находка, подтверждающая, что полуостров хранит следы древнейших обитателей планеты. Теперь кость станет одной из жемчужин коллекции историко-краеведческого музея поселка Зуя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов КрымаВ Крыму нужна отдельная кафедра археологииСчитались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты
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новости крыма, археология в крыму, археология, крым, общество
В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
В Крыму сделали удивительную находку – кость динозавра возрастом 135 миллионов лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым.
В карьере под Белогорском обнаружили фрагмент окаменелой кости, которая принадлежала огромному динозавру, обитавшему на территории Крыма больше 135 миллионов лет назад. Об удивительной находке РИА Новости Крым
рассказал директор историко-краеведческого музея Зуи Сергей Колосюк.
По его словам, историк сначала даже не подумал, что держит в руках частичку доисторического гиганта. Обломок размером с ладонь выглядел как кусок окаменелого дерева. Только после шлифовки эксперт обнаружил на поверхности сохранившиеся каналы древних сосудов.
"Я действительно очень мало слышал о том, чтобы у нас были динозавры. Да, были там шерстистые носороги, мамонты, песец тундровый, то есть очень много всяких млекопитающих. Я даже удивился, когда Борис Зайцев – научный сотрудник "Пещеры Таврида" сказал, что это точно динозавры", – поделился Колосюк.
Возраст кости определили по геологическим слоям – пескам Мазанской свиты, которые формировались в дельте древней реки, несшей обломки деревьев, гальку и динозавров с северных гор полуострова. Возраст этих пород известен благодаря остаткам морских аммонитов – 135 миллионов лет.
Хотя фрагмент мал и определить вид динозавра невозможно, ученые уверены – это важная находка, подтверждающая, что полуостров хранит следы древнейших обитателей планеты. Теперь кость станет одной из жемчужин коллекции историко-краеведческого музея поселка Зуя.
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