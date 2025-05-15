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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа в Стамбуле - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа в Стамбуле
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа в Стамбуле - РИА Новости Крым, 15.05.2025
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа в Стамбуле
Пока никакой подготовки встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на ближайшие дни не ведется. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T14:19
2025-05-15T14:19
россия
дмитрий песков
кремль
владимир путин (политик)
дональд трамп
переговоры
политика
внешняя политика
турция
стамбул
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Пока никакой подготовки встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на ближайшие дни не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча двух президентов в Стамбуле.Говоря о переговорах в Стамбуле, Песков отметил, что российская делегация с утра ждет своих визави с украинской стороны, но их пока нет.Он добавил, что президент России по итогам вчерашнего совещания поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Дата - 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе встречи стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию КиеваНастроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в СтамбулеПутин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками
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россия, дмитрий песков, кремль, владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры, политика, внешняя политика, турция, стамбул, новости
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа в Стамбуле

Никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется – Песков

14:19 15.05.2025
 
© AP Photo Susan WalshПрезидент России Владимир Путин и президент Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo Susan Walsh
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Пока никакой подготовки встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на ближайшие дни не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча двух президентов в Стамбуле.
"Нет, пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь нам пока сказать нечего", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Говоря о переговорах в Стамбуле, Песков отметил, что российская делегация с утра ждет своих визави с украинской стороны, но их пока нет.
Он добавил, что президент России по итогам вчерашнего совещания поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Дата - 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе встречи стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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РоссияДмитрий ПесковКремльВладимир Путин (политик)Дональд ТрампПереговорыПолитикаВнешняя политикаТурцияСтамбулНовости
 
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