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В Чонгаре после атаки ВСУ полностью сгорела новая врачебная амбулатория

В Чонгаре после атаки ВСУ полностью сгорела новая врачебная амбулатория - РИА Новости Крым, 15.05.2025

В Чонгаре после атаки ВСУ полностью сгорела новая врачебная амбулатория

Врачебная амбулатория уничтожена после атаки украинского беспилотника по селу Чонгар в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T11:38

2025-05-15T11:38

2025-05-15T11:38

херсонская область

чонгар

обстрелы всу

новые регионы россии

происшествия

владимир сальдо

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Врачебная амбулатория уничтожена после атаки украинского беспилотника по селу Чонгар в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, здание будет восстановлено. На время работ амбулатория временно будет размещаться в сельсовете.Кроме того, в течение минувшей ночи ВСУ атаковали Сальково, Новоалексеевку и Рыково в Геническом муниципальном округе, добавил Сальдо.В ночь на четверг под массированным ударом оказался и Мелитополь. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, один человек погиб в Акимовке, когда дрон сдетонировал в гражданский автомобиль, припаркованный у автозаправочной станции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области ВСУ ударили по спящему селу – ранены три мирных жителяВСУ атаковали Ростовскую областьВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей

херсонская область

чонгар

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, чонгар, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, владимир сальдо, новости