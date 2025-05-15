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В Чонгаре после атаки ВСУ полностью сгорела новая врачебная амбулатория - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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В Чонгаре после атаки ВСУ полностью сгорела новая врачебная амбулатория
В Чонгаре после атаки ВСУ полностью сгорела новая врачебная амбулатория - РИА Новости Крым, 15.05.2025
В Чонгаре после атаки ВСУ полностью сгорела новая врачебная амбулатория
Врачебная амбулатория уничтожена после атаки украинского беспилотника по селу Чонгар в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T11:38
2025-05-15T11:38
херсонская область
чонгар
обстрелы всу
новые регионы россии
происшествия
владимир сальдо
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Врачебная амбулатория уничтожена после атаки украинского беспилотника по селу Чонгар в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, здание будет восстановлено. На время работ амбулатория временно будет размещаться в сельсовете.Кроме того, в течение минувшей ночи ВСУ атаковали Сальково, Новоалексеевку и Рыково в Геническом муниципальном округе, добавил Сальдо.В ночь на четверг под массированным ударом оказался и Мелитополь. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, один человек погиб в Акимовке, когда дрон сдетонировал в гражданский автомобиль, припаркованный у автозаправочной станции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области ВСУ ударили по спящему селу – ранены три мирных жителяВСУ атаковали Ростовскую областьВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей
херсонская область
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херсонская область, чонгар, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, владимир сальдо, новости
В Чонгаре после атаки ВСУ полностью сгорела новая врачебная амбулатория

В приграничном с Крымом селе Чонгар после атаки дрона ВСУ уничтожена амбулатория - Сальдо

11:38 15.05.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВ приграничном с Крымом селе Чонгар после атаки дрона ВСУ уничтожена амбулатория
В приграничном с Крымом селе Чонгар после атаки дрона ВСУ уничтожена амбулатория
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Врачебная амбулатория уничтожена после атаки украинского беспилотника по селу Чонгар в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Это было современное полностью оснащенное здание, в котором медики обслуживали почти две тысячи человек, в том числе 250 детей. В огне сгорело все: оборудование, медикаменты, документация", - написал он в Telegram.
По словам Сальдо, здание будет восстановлено. На время работ амбулатория временно будет размещаться в сельсовете.
Кроме того, в течение минувшей ночи ВСУ атаковали Сальково, Новоалексеевку и Рыково в Геническом муниципальном округе, добавил Сальдо.
В ночь на четверг под массированным ударом оказался и Мелитополь. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, один человек погиб в Акимовке, когда дрон сдетонировал в гражданский автомобиль, припаркованный у автозаправочной станции.
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Херсонская областьЧонгарОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииПроисшествияВладимир СальдоНовости
 
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