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Ушел из жизни автор мемориала "Аллея городов-героев" в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Ушел из жизни автор мемориала "Аллея городов-героев" в Севастополе
Ушел из жизни автор мемориала "Аллея городов-героев" в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Ушел из жизни автор мемориала "Аллея городов-героев" в Севастополе
Севастополь простился с архитектором и скульптором, автором проекта знакового мемориального комплекса "Аллея городов-героев" в центре города Владимиром... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Севастополь простился с архитектором и скульптором, автором проекта знакового мемориального комплекса "Аллея городов-героев" в центре города Владимиром Лапоноговым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Владимир Лапоногов родился в 1937 году в Харькове в семье военного журналиста и педагога. Окончил Московский архитектурный институт, после работы в Ленинграде переехал с семьей в Севастополь, где работал в том числе в Военморпроекте.Одна из самых знаковых работ Лапогонова – архитектурный проект мемориального комплекса "Аллея городов-героев", объект находится в центре Севастополя, у площади Нахимова. Он был торжественно открыт 20 лет назад – в мае 2005 года и стал неотъемлемой частью архитектурного облика города.Мемориал включает тринадцать монументальных стел, посвященных городам-героям: Севастополю, Одессе, Киеву, Волгограду, Москве, Ленинграду, Бресту, Новороссийску, Керчи, Минску, Туле, Смоленску и Мурманску. Каждая из них весит около 5 тонн и выполнена в форме противотанкового надолба, таким образом весь комплекс создает образ неприступных оборонительных сооружений.Ранее, в апреле, ушел из жизни президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в Крыму
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, память, утраты, крым, новости крыма
Ушел из жизни автор мемориала "Аллея городов-героев" в Севастополе

Ушел из жизни скульптор – автор Аллеи городов-героев в Севастополе

20:30 15.05.2025 (обновлено: 20:32 15.05.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВладимир Лапоногов
Владимир Лапоногов
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Севастополь простился с архитектором и скульптором, автором проекта знакового мемориального комплекса "Аллея городов-героев" в центре города Владимиром Лапоноговым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня простились с севастопольским архитектором и скульптором Владимиром Ивановичем Лапоноговым... Его имя навсегда вписано в историю Севастополя благодаря одному из самых знаковых мемориалов города – Аллее городов-героев... Светлая память", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Владимир Лапоногов родился в 1937 году в Харькове в семье военного журналиста и педагога. Окончил Московский архитектурный институт, после работы в Ленинграде переехал с семьей в Севастополь, где работал в том числе в Военморпроекте.
© Telegram Михаил РазвожаевАллея городов-героев в Севастополе
Аллея городов-героев в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Аллея городов-героев в Севастополе
Одна из самых знаковых работ Лапогонова – архитектурный проект мемориального комплекса "Аллея городов-героев", объект находится в центре Севастополя, у площади Нахимова. Он был торжественно открыт 20 лет назад – в мае 2005 года и стал неотъемлемой частью архитектурного облика города.
Мемориал включает тринадцать монументальных стел, посвященных городам-героям: Севастополю, Одессе, Киеву, Волгограду, Москве, Ленинграду, Бресту, Новороссийску, Керчи, Минску, Туле, Смоленску и Мурманску. Каждая из них весит около 5 тонн и выполнена в форме противотанкового надолба, таким образом весь комплекс создает образ неприступных оборонительных сооружений.
Ранее, в апреле, ушел из жизни президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели.
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