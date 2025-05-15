https://crimea.ria.ru/20250515/ushel-iz-zhizni-avtor-memoriala-alleya-gorodov-geroev-v-sevastopole-1146476382.html

Ушел из жизни автор мемориала "Аллея городов-героев" в Севастополе

Ушел из жизни автор мемориала "Аллея городов-героев" в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Ушел из жизни автор мемориала "Аллея городов-героев" в Севастополе

Севастополь простился с архитектором и скульптором, автором проекта знакового мемориального комплекса "Аллея городов-героев" в центре города Владимиром... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T20:30

2025-05-15T20:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Севастополь простился с архитектором и скульптором, автором проекта знакового мемориального комплекса "Аллея городов-героев" в центре города Владимиром Лапоноговым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Владимир Лапоногов родился в 1937 году в Харькове в семье военного журналиста и педагога. Окончил Московский архитектурный институт, после работы в Ленинграде переехал с семьей в Севастополь, где работал в том числе в Военморпроекте.Одна из самых знаковых работ Лапогонова – архитектурный проект мемориального комплекса "Аллея городов-героев", объект находится в центре Севастополя, у площади Нахимова. Он был торжественно открыт 20 лет назад – в мае 2005 года и стал неотъемлемой частью архитектурного облика города.Мемориал включает тринадцать монументальных стел, посвященных городам-героям: Севастополю, Одессе, Киеву, Волгограду, Москве, Ленинграду, Бресту, Новороссийску, Керчи, Минску, Туле, Смоленску и Мурманску. Каждая из них весит около 5 тонн и выполнена в форме противотанкового надолба, таким образом весь комплекс создает образ неприступных оборонительных сооружений.Ранее, в апреле, ушел из жизни президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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