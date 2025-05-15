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Сухо и солнечно - погода в Крыму 15 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Сухо и солнечно - погода в Крыму 15 мая
Сухо и солнечно - погода в Крыму 15 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Сухо и солнечно - погода в Крыму 15 мая
В четверг в Крыму ожидается сухая и солнечная погода - ее обусловит юго-западная периферия антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-15T00:01
2025-05-14T16:12
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая и солнечная погода - ее обусловит юго-западная периферия антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +20...+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +17 до +19 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евпатория
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и солнечно - погода в Крыму 15 мая

Погода в Крыму 15 мая

00:01 15.05.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСолнце и трава
Солнце и трава
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая и солнечная погода - ее обусловит юго-западная периферия антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +16…+21, в горах +11…+16 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +20...+22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +17 до +19 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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