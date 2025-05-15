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Сухо и солнечно - погода в Крыму 15 мая

Сухо и солнечно - погода в Крыму 15 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Сухо и солнечно - погода в Крыму 15 мая

В четверг в Крыму ожидается сухая и солнечная погода - ее обусловит юго-западная периферия антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-15T00:01

2025-05-15T00:01

2025-05-14T16:12

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая и солнечная погода - ее обусловит юго-западная периферия антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +20...+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +17 до +19 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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