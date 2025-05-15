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Символ воссоединения – Крымскому мосту семь лет

Символ воссоединения – Крымскому мосту семь лет - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Символ воссоединения – Крымскому мосту семь лет

Самый длинный в России и Европе, 19-километровый, с 35-метровыми арками, общая длинна которых более полукилометра, с четырехполосной автомобильной магистралью и РИА Новости Крым, 15.05.2025

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инфографика

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Самый длинный в России и Европе, 19-километровый, с 35-метровыми арками, общая длинна которых более полукилометра, с четырехполосной автомобильной магистралью и железнодорожной частью – грандиозный Крымский мост открыт ровно 7 лет назад – 15 мая 2018 года.В общей сложности конструкцию держат семь тысяч свай и 595 опор. Масштабы последних впечатляют – на каждую в среднем ушло 400 тонн металлоконструкций. Полноту картины дает меткое сравнение: на конструкцию моста ушло столько железа, которого хватило бы на возведение 32 Эйфелевых башен.В годовщину открытия транспортного перехода – главные факты о строительстве Крымского моста, связавшего полуостров с материком и ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост установил рекорд по количеству машинТри "Боинга" болтов и сваи в 35 "этажей": интересные факты о Крымском мостеАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, праздники и памятные даты, крым, россия, инфографика