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Символ воссоединения – Крымскому мосту семь лет
Символ воссоединения – Крымскому мосту семь лет - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Символ воссоединения – Крымскому мосту семь лет
Самый длинный в России и Европе, 19-километровый, с 35-метровыми арками, общая длинна которых более полукилометра, с четырехполосной автомобильной магистралью и РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T07:10
2025-05-15T07:10
2025-05-15T07:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Самый длинный в России и Европе, 19-километровый, с 35-метровыми арками, общая длинна которых более полукилометра, с четырехполосной автомобильной магистралью и железнодорожной частью – грандиозный Крымский мост открыт ровно 7 лет назад – 15 мая 2018 года.В общей сложности конструкцию держат семь тысяч свай и 595 опор. Масштабы последних впечатляют – на каждую в среднем ушло 400 тонн металлоконструкций. Полноту картины дает меткое сравнение: на конструкцию моста ушло столько железа, которого хватило бы на возведение 32 Эйфелевых башен.В годовщину открытия транспортного перехода – главные факты о строительстве Крымского моста, связавшего полуостров с материком и ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост установил рекорд по количеству машинТри "Боинга" болтов и сваи в 35 "этажей": интересные факты о Крымском мостеАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, праздники и памятные даты, крым, россия, инфографика
Символ воссоединения – Крымскому мосту семь лет
Крымскому мосту семь лет
07:10 15.05.2025 (обновлено: 07:20 15.05.2025)