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Символ воссоединения – Крымскому мосту семь лет - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Символ воссоединения – Крымскому мосту семь лет
Символ воссоединения – Крымскому мосту семь лет - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Символ воссоединения – Крымскому мосту семь лет
Самый длинный в России и Европе, 19-километровый, с 35-метровыми арками, общая длинна которых более полукилометра, с четырехполосной автомобильной магистралью и РИА Новости Крым, 15.05.2025
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инфографика
крымский мост
праздники и памятные даты
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Самый длинный в России и Европе, 19-километровый, с 35-метровыми арками, общая длинна которых более полукилометра, с четырехполосной автомобильной магистралью и железнодорожной частью – грандиозный Крымский мост открыт ровно 7 лет назад – 15 мая 2018 года.В общей сложности конструкцию держат семь тысяч свай и 595 опор. Масштабы последних впечатляют – на каждую в среднем ушло 400 тонн металлоконструкций. Полноту картины дает меткое сравнение: на конструкцию моста ушло столько железа, которого хватило бы на возведение 32 Эйфелевых башен.В годовщину открытия транспортного перехода – главные факты о строительстве Крымского моста, связавшего полуостров с материком и ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост установил рекорд по количеству машинТри "Боинга" болтов и сваи в 35 "этажей": интересные факты о Крымском мостеАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
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96
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крымский мост, праздники и памятные даты, крым, россия, инфографика
Символ воссоединения – Крымскому мосту семь лет

Крымскому мосту семь лет

07:10 15.05.2025 (обновлено: 07:20 15.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Самый длинный в России и Европе, 19-километровый, с 35-метровыми арками, общая длинна которых более полукилометра, с четырехполосной автомобильной магистралью и железнодорожной частью – грандиозный Крымский мост открыт ровно 7 лет назад – 15 мая 2018 года.
В общей сложности конструкцию держат семь тысяч свай и 595 опор. Масштабы последних впечатляют – на каждую в среднем ушло 400 тонн металлоконструкций. Полноту картины дает меткое сравнение: на конструкцию моста ушло столько железа, которого хватило бы на возведение 32 Эйфелевых башен.
В годовщину открытия транспортного перехода – главные факты о строительстве Крымского моста, связавшего полуостров с материком и ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.
Крымский мостКрымский мост
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