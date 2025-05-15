https://crimea.ria.ru/20250515/sevastopoltsa-budut-sudit-za-ubiystvo-materi-1146471593.html

Севастопольца будут судить за убийство матери

Севастопольца будут судить за убийство матери - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Севастопольца будут судить за убийство матери

В Севастополе перед судом предстанет 48-летний местный житель по обвинению в убийстве своей матери. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры города и Следкома... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T19:31

2025-05-15T19:31

2025-05-15T19:09

севастополь

прокуратура города севастополя

следком крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанет 48-летний местный житель по обвинению в убийстве своей матери. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры города и Следкома России по Крыму и Севастополю.Следствием установлено, что конфликт произошел вечером 13 февраля текущего года в квартире многоквартирного дома на проспекте Октябрьской Революции, где проживала мать обвиняемого.В ходе ссоры он нанес несколько ударов пожилой женщине, после чего применил удушающий прием, в результате чего пенсионерка скончалась на месте."Обвиняемый взят под стражу. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – добавили в прокуратуре города.Ранее сообщалось, что в Симферополе 58-летий местный житель избил до смерти свою 87-летнюю мать. Трагедия произошла в квартире ул. Пограничников. Родственники поссорились, и мужчина избил мать. Бил по голове и туловищу. От побоев пенсионерка скончаласьСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицейНожом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожегоВ Кабардино-Балкарии юноша случайно убил девочку копьем на тренировке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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