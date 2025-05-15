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Севастопольца будут судить за убийство матери
Севастопольца будут судить за убийство матери - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Севастопольца будут судить за убийство матери
В Севастополе перед судом предстанет 48-летний местный житель по обвинению в убийстве своей матери. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры города и Следкома... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T19:31
2025-05-15T19:31
2025-05-15T19:09
севастополь
прокуратура города севастополя
следком крыма и севастополя
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убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанет 48-летний местный житель по обвинению в убийстве своей матери. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры города и Следкома России по Крыму и Севастополю.Следствием установлено, что конфликт произошел вечером 13 февраля текущего года в квартире многоквартирного дома на проспекте Октябрьской Революции, где проживала мать обвиняемого.В ходе ссоры он нанес несколько ударов пожилой женщине, после чего применил удушающий прием, в результате чего пенсионерка скончалась на месте."Обвиняемый взят под стражу. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – добавили в прокуратуре города.Ранее сообщалось, что в Симферополе 58-летий местный житель избил до смерти свою 87-летнюю мать. Трагедия произошла в квартире ул. Пограничников. Родственники поссорились, и мужчина избил мать. Бил по голове и туловищу. От побоев пенсионерка скончаласьСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицейНожом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожегоВ Кабардино-Балкарии юноша случайно убил девочку копьем на тренировке
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севастополь, прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя, новости севастополя, происшествия, суд, убийство
Севастопольца будут судить за убийство матери
В Севастополе за убийство матери осудят местного жителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанет 48-летний местный житель по обвинению в убийстве своей матери. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры города и Следкома России по Крыму и Севастополю.
Следствием установлено, что конфликт произошел вечером 13 февраля текущего года в квартире многоквартирного дома на проспекте Октябрьской Революции, где проживала мать обвиняемого.
"Мужчина пришел в гости к своей матери в состоянии алкогольного опьянения. 70-летняя женщина накрыла ему ужин, после чего между ними случилась ссора – мать убеждала сына прекратить вести асоциальный образ жизни, не употреблять алкоголь и наркотики", – сообщили в СК Крыма и Севастополя.
В ходе ссоры он нанес несколько ударов пожилой женщине, после чего применил удушающий прием, в результате чего пенсионерка скончалась на месте.
"Обвиняемый взят под стражу. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – добавили в прокуратуре города.
Ранее сообщалось, что в Симферополе 58-летий местный житель избил до смерти свою 87-летнюю мать
. Трагедия произошла в квартире ул. Пограничников. Родственники поссорились, и мужчина избил мать. Бил по голове и туловищу. От побоев пенсионерка скончалась
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