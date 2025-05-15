https://crimea.ria.ru/20250515/s-serediny-maya-do-kontsa-iyunya--prognoz-pogody-dlya-kryma-ot-fobos-1146403991.html
С середины мая до конца июня – прогноз погоды для Крыма от ФОБОС
С середины мая до конца июня – прогноз погоды для Крыма от ФОБОС - РИА Новости Крым, 15.05.2025
С середины мая до конца июня – прогноз погоды для Крыма от ФОБОС
До конца мая и вначале июня в Крыму сохранится прохладная погода ниже многолетних температурных норм, но уже во второй декаде первого летнего месяца крымчан и... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T06:02
2025-05-15T06:02
2025-05-15T09:21
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
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Прогноз погоды в Крыму с середины мая до конца июня
Прогноз погоды в Крыму с середины мая до конца июня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. До конца мая и вначале июня в Крыму сохранится прохладная погода ниже многолетних температурных норм, но уже во второй декаде первого летнего месяца крымчан и гостей полуострова порадует настоящее летнее тепло. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Однако, по его прогнозу, со второй декады июня температура превысит климатическую норму, и в целом июньские температуры будут теплее многолетних значений.Третья неделя мая в Крыму будет прохладнее обычного, воздух не будет прогреваться до средних многолетних значений, а к выходным полуостров накроют интенсивные ливневые дожи, прогнозировал ранее Тишковец. Сейчас на полуострове действует штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешнеПогодные аномалии в Крыму: как наполнились водохранилища полуостроваРанняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники
https://crimea.ria.ru/20250504/mayskie-zamorozki-v-krymu-vpervye-za-50-let-udivlyayut--prichiny-1146177015.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, общество, крым, новости крыма
С середины мая до конца июня – прогноз погоды для Крыма от ФОБОС
Прогноз погоды для Крыма до конца июня от ФОБОС
06:02 15.05.2025 (обновлено: 09:21 15.05.2025)