https://crimea.ria.ru/20250515/rossiyskaya-delegatsiya-budet-zhdat-ukrainskuyu-zavtra-v-10-utra--medinskiy-1146477813.html
Российская делегация будет ждать украинскую завтра в 10 утра – Мединский
Российская делегация будет ждать украинскую завтра в 10 утра – Мединский - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Российская делегация будет ждать украинскую завтра в 10 утра – Мединский
Российская делегация будет ожидать украинских переговорщиков, которые должны прибыть на встречу в Стамбуле, завтра с 10 утра, заявил помощник президента... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T23:32
2025-05-15T23:32
2025-05-15T23:47
владимир мединский
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россия
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стамбул
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российская делегация будет ожидать украинских переговорщиков, которые должны прибыть на встречу в Стамбуле, завтра с 10 утра, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.И отметил, что делегация России сегодня провела очень плодотворную встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Также глава делегации РФ, говоря о планируемых переговорах с украинской стороной, подчеркнул, что Россия готова к работе.После заявления Владимира Мединского для СМИ делегация РФ покинула генеральное консульство России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в четверг турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что в Стамбуле в пятницу, 16 мая, запланирована встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию украинского кризиса.В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав российский лидер утвердил накануне, 14 мая. Возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский. В составе также: замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Мединский заявил, что российская официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров и настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.В Анкару в этот день прибыл глав киевского режима Владимир Зеленский. На пресс-конференции после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он сделал ряд заявлений, в частности заявил, что Украина не признает юридически Крым российским.Позже вечером на сайте офиса Зеленского появился указ, которым утверждался состав украинской делегацией для переговоров с РФ в Стамбуле. Ее возглавляет глава минобороны Украины Рустем Умеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в СтамбулеПутин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовикамиСильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир мединский, новости, россия, переговоры, стамбул, турция, украина
Российская делегация будет ждать украинскую завтра в 10 утра – Мединский
На переговорах в Стамбуле российская делегация будет ждать украинскую в 10 утра в пятницу
23:32 15.05.2025 (обновлено: 23:47 15.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российская делегация будет ожидать украинских переговорщиков, которые должны прибыть на встречу в Стамбуле, завтра с 10 утра, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
"Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу", – сказал Мединский журналистам.
И отметил, что делегация России сегодня провела очень плодотворную встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Также глава делегации РФ, говоря о планируемых переговорах с украинской стороной, подчеркнул, что Россия готова к работе.
После заявления Владимира Мединского для СМИ делегация РФ покинула генеральное консульство России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило
, что в Стамбуле в пятницу, 16 мая, запланирована встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию украинского кризиса.
В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав российский лидер утвердил накануне, 14 мая. Возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский. В составе также: замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Мединский заявил
, что российская официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров и настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
В Анкару в этот день прибыл глав киевского режима Владимир Зеленский. На пресс-конференции после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он сделал ряд заявлений, в частности заявил
, что Украина не признает юридически Крым российским.
Позже вечером на сайте офиса Зеленского появился указ
, которым утверждался состав украинской делегацией для переговоров с РФ в Стамбуле. Ее возглавляет
глава минобороны Украины Рустем Умеров.
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