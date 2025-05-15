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Российская делегация будет ждать украинскую завтра в 10 утра – Мединский - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Российская делегация будет ждать украинскую завтра в 10 утра – Мединский
Российская делегация будет ждать украинскую завтра в 10 утра – Мединский - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Российская делегация будет ждать украинскую завтра в 10 утра – Мединский
Российская делегация будет ожидать украинских переговорщиков, которые должны прибыть на встречу в Стамбуле, завтра с 10 утра, заявил помощник президента... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T23:32
2025-05-15T23:47
владимир мединский
новости
россия
переговоры
стамбул
турция
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российская делегация будет ожидать украинских переговорщиков, которые должны прибыть на встречу в Стамбуле, завтра с 10 утра, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.И отметил, что делегация России сегодня провела очень плодотворную встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Также глава делегации РФ, говоря о планируемых переговорах с украинской стороной, подчеркнул, что Россия готова к работе.После заявления Владимира Мединского для СМИ делегация РФ покинула генеральное консульство России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в четверг турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что в Стамбуле в пятницу, 16 мая, запланирована встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию украинского кризиса.В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав российский лидер утвердил накануне, 14 мая. Возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский. В составе также: замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Мединский заявил, что российская официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров и настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.В Анкару в этот день прибыл глав киевского режима Владимир Зеленский. На пресс-конференции после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он сделал ряд заявлений, в частности заявил, что Украина не признает юридически Крым российским.Позже вечером на сайте офиса Зеленского появился указ, которым утверждался состав украинской делегацией для переговоров с РФ в Стамбуле. Ее возглавляет глава минобороны Украины Рустем Умеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в СтамбулеПутин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовикамиСильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре
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РИА Новости Крым
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владимир мединский, новости, россия, переговоры, стамбул, турция, украина
Российская делегация будет ждать украинскую завтра в 10 утра – Мединский

На переговорах в Стамбуле российская делегация будет ждать украинскую в 10 утра в пятницу

23:32 15.05.2025 (обновлено: 23:47 15.05.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российская делегация будет ожидать украинских переговорщиков, которые должны прибыть на встречу в Стамбуле, завтра с 10 утра, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.

"Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу", – сказал Мединский журналистам.

И отметил, что делегация России сегодня провела очень плодотворную встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Также глава делегации РФ, говоря о планируемых переговорах с украинской стороной, подчеркнул, что Россия готова к работе.
После заявления Владимира Мединского для СМИ делегация РФ покинула генеральное консульство России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что в Стамбуле в пятницу, 16 мая, запланирована встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию украинского кризиса.
В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав российский лидер утвердил накануне, 14 мая. Возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский. В составе также: замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Мединский заявил, что российская официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров и настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
В Анкару в этот день прибыл глав киевского режима Владимир Зеленский. На пресс-конференции после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он сделал ряд заявлений, в частности заявил, что Украина не признает юридически Крым российским.
Позже вечером на сайте офиса Зеленского появился указ, которым утверждался состав украинской делегацией для переговоров с РФ в Стамбуле. Ее возглавляет глава минобороны Украины Рустем Умеров.
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Владимир МединскийНовостиРоссияПереговорыСтамбулТурцияУкраина
 
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00:01Ветер и солнце: погода в Крыму 16 мая
00:00Какой сегодня праздник: 16 мая
23:32Российская делегация будет ждать украинскую завтра в 10 утра – Мединский
22:51Переговоры в Стамбуле и землетрясение в Турции – главное за день
22:37Делегации РФ, Украины и США встретятся в Стамбуле в пятницу
22:12Кто вошел в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле
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