https://crimea.ria.ru/20250515/rabotali-na-kiev-fsb-zaderzhala-57-administratorov-telegram-kanalov-1146445106.html

Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов

Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов

В России за распространение неонацистской и террористической идеологий задержаны 57 администраторов Telegram-каналов и чатов, работавших по указке киевского... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T09:26

2025-05-15T09:26

2025-05-15T09:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В России за распространение неонацистской и террористической идеологий задержаны 57 администраторов Telegram-каналов и чатов, работавших по указке киевского режима. Об этом со ссылкой на ФСБ пишет РИА Новости.По информации силовиков, в телефонах и компьютерах задержанных обнаружена переписка с украинскими кураторами, а также инструкции по организации диверсий и терактов, изготовлению и применению средств террора.Мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде прошли в 81 регионе страны.Ранее в четверг сообщалось о задержании в Севастополе двоих местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве со службой безопасности Украины.По данным силовиков, один из задержанных – 53-летний севастополец – был завербован представителем СБУ через Telegram.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские агенты готовили взрыв у памятника в Каховке – ФСБТеракт против силовика предотвратили в Ханты-МансийскеШесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, интернет