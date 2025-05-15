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Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов
Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов
В России за распространение неонацистской и террористической идеологий задержаны 57 администраторов Telegram-каналов и чатов, работавших по указке киевского... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T09:26
2025-05-15T09:26
2025-05-15T09:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В России за распространение неонацистской и террористической идеологий задержаны 57 администраторов Telegram-каналов и чатов, работавших по указке киевского режима. Об этом со ссылкой на ФСБ пишет РИА Новости.По информации силовиков, в телефонах и компьютерах задержанных обнаружена переписка с украинскими кураторами, а также инструкции по организации диверсий и терактов, изготовлению и применению средств террора.Мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде прошли в 81 регионе страны.Ранее в четверг сообщалось о задержании в Севастополе двоих местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве со службой безопасности Украины.По данным силовиков, один из задержанных – 53-летний севастополец – был завербован представителем СБУ через Telegram.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские агенты готовили взрыв у памятника в Каховке – ФСБТеракт против силовика предотвратили в Ханты-МансийскеШесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, интернет
Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов
ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов за неонацистскую идеологию
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В России за распространение неонацистской и террористической идеологий задержаны 57 администраторов Telegram-каналов и чатов, работавших по указке киевского режима. Об этом со ссылкой на ФСБ пишет РИА Новости.
"Пресечена деятельность 57 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию", - сообщили в ведомстве.
По информации силовиков, в телефонах и компьютерах задержанных обнаружена переписка с украинскими кураторами, а также инструкции по организации диверсий и терактов, изготовлению и применению средств террора.
"Кроме того, приняты меры профилактики в отношении 305 несовершеннолетних, попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию", - отметили в ФСБ.
Мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде прошли в 81 регионе страны.
Ранее в четверг сообщалось
о задержании в Севастополе двоих местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве со службой безопасности Украины.
По данным силовиков, один из задержанных – 53-летний севастополец – был завербован представителем СБУ через Telegram.
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