Рейтинг@Mail.ru
Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250515/rabotali-na-kiev-fsb-zaderzhala-57-administratorov-telegram-kanalov-1146445106.html
Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов
Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов
В России за распространение неонацистской и террористической идеологий задержаны 57 администраторов Telegram-каналов и чатов, работавших по указке киевского... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T09:26
2025-05-15T09:26
россия
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/64/1114216448_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_3721e85da21c93cf60b601684b7899e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В России за распространение неонацистской и террористической идеологий задержаны 57 администраторов Telegram-каналов и чатов, работавших по указке киевского режима. Об этом со ссылкой на ФСБ пишет РИА Новости.По информации силовиков, в телефонах и компьютерах задержанных обнаружена переписка с украинскими кураторами, а также инструкции по организации диверсий и терактов, изготовлению и применению средств террора.Мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде прошли в 81 регионе страны.Ранее в четверг сообщалось о задержании в Севастополе двоих местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве со службой безопасности Украины.По данным силовиков, один из задержанных – 53-летний севастополец – был завербован представителем СБУ через Telegram.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские агенты готовили взрыв у памятника в Каховке – ФСБТеракт против силовика предотвратили в Ханты-МансийскеШесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/64/1114216448_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d70c676f64c0f72889ae7f3d856fb822.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, интернет
Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов

ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов за неонацистскую идеологию

09:26 15.05.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Мессенджер Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В России за распространение неонацистской и террористической идеологий задержаны 57 администраторов Telegram-каналов и чатов, работавших по указке киевского режима. Об этом со ссылкой на ФСБ пишет РИА Новости.

"Пресечена деятельность 57 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию", - сообщили в ведомстве.

По информации силовиков, в телефонах и компьютерах задержанных обнаружена переписка с украинскими кураторами, а также инструкции по организации диверсий и терактов, изготовлению и применению средств террора.
"Кроме того, приняты меры профилактики в отношении 305 несовершеннолетних, попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию", - отметили в ФСБ.
Мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде прошли в 81 регионе страны.
Ранее в четверг сообщалось о задержании в Севастополе двоих местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве со службой безопасности Украины.
По данным силовиков, один из задержанных – 53-летний севастополец – был завербован представителем СБУ через Telegram.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинские агенты готовили взрыв у памятника в Каховке – ФСБ
Теракт против силовика предотвратили в Ханты-Мансийске
Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры
 
РоссияНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)УкраинаИнтернет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:26Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов
08:49Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех
08:33ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший
08:04Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ
08:01В Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в Саках
07:43На трассе "Таврида" перекроют участок - схема объезда
07:10Символ воссоединения – Крымскому мосту семь лет
06:40В Брянской области ВСУ ударили по спящему селу – ранены три мирных жителя
06:25ВСУ атаковали Ростовскую область
06:02С середины мая до конца июня – прогноз погоды для Крыма от ФОБОС
00:01Сухо и солнечно - погода в Крыму 15 мая
00:00Какой сегодня праздник: 15 мая
22:58Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле
22:32Погиб в боях в Курской области: в Крыму простились с героем СВО
22:03Подготовка к Стамбулу и беспилотники над Черным морем: главное за день
21:43Почему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине
21:23В Кабардино-Балкарии юноша случайно убил девочку копьем на тренировке
20:48Ливадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить
20:28В Крыму встречаются 70 туроператоров России и Белоруссии
20:02В Симферополе на день перекроют часть улицы Желябова
Лента новостейМолния