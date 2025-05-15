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Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года
Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года
Президент России Владимир Путин продлил действие плана обороны РФ до 2027 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T16:45
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владимир путин (политик)
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продлил действие плана обороны РФ до 2027 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых документов.До этого план обороны РФ действовал с 2021 по 2025 годы.План был введен в действие с 1 января 2021 года в целях осуществления мероприятий в области обороны РФ. Документ имеет высший гриф секретности. Известно только, что план представляет собой комплекс взаимоувязанных документов военного планирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, новости
Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года

Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года – указ

16:45 15.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продлил действие плана обороны РФ до 2027 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых документов.
До этого план обороны РФ действовал с 2021 по 2025 годы.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 13 ноября 2020 года №704 "О введении в действие Плана обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы"… следующие изменения: а) в наименовании слова "на 2021-2025 годы" заменить словами "на 2021-2027 годы", – говорится в документе.
План был введен в действие с 1 января 2021 года в целях осуществления мероприятий в области обороны РФ. Документ имеет высший гриф секретности. Известно только, что план представляет собой комплекс взаимоувязанных документов военного планирования.
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Владимир Путин (политик)РоссияНовости
 
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