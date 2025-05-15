https://crimea.ria.ru/20250515/putin-prodlil-deystvie-plana-oborony-rossii-do-2027-goda-1146466870.html

Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года

Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года

Президент России Владимир Путин продлил действие плана обороны РФ до 2027 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T16:45

2025-05-15T16:45

2025-05-15T16:45

владимир путин (политик)

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продлил действие плана обороны РФ до 2027 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых документов.До этого план обороны РФ действовал с 2021 по 2025 годы.План был введен в действие с 1 января 2021 года в целях осуществления мероприятий в области обороны РФ. Документ имеет высший гриф секретности. Известно только, что план представляет собой комплекс взаимоувязанных документов военного планирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости