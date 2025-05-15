Рейтинг@Mail.ru
Путин не поедет на переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250515/putin-ne-poedet-na-peregovory-rossii-i-ukrainy-v-stambule--1146454474.html
Путин не поедет на переговоры России и Украины в Стамбуле
Путин не поедет на переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Путин не поедет на переговоры России и Украины в Стамбуле
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс присутствия президента РФ Владимира Путина на переговорах с... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T12:07
2025-05-15T12:08
россия
новости
внешняя политика
украина
переговоры
стамбул
владимир путин (политик)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146408677_0:92:2048:1244_1920x0_80_0_0_f951770b10c299d54050dc71ad463d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс присутствия президента РФ Владимира Путина на переговорах с Украиной в Турции.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Дата - 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.В качестве экспертов для переговоров с Украиной утверждены первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук и заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию КиеваНастроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в СтамбулеПутин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками
россия
украина
стамбул
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146408677_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0167b1f03a6c62ab1d1a165c3c371b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, внешняя политика, украина, переговоры, стамбул, владимир путин (политик), дмитрий песков
Путин не поедет на переговоры России и Украины в Стамбуле

Песков: Владимир Путин не поедет на переговоры России и Украины в Стамбуле

12:07 15.05.2025 (обновлено: 12:08 15.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент Владимир Путин встретился с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс присутствия президента РФ Владимира Путина на переговорах с Украиной в Турции.

"Нет", - цитирует ответ Пескова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Дата - 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
В качестве экспертов для переговоров с Украиной утверждены первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук и заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию Киева
Настроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в Стамбуле
Путин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками
 
РоссияНовостиВнешняя политикаУкраинаПереговорыСтамбулВладимир Путин (политик)Дмитрий Песков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Новости СВО: что происходит на линии соприкосновения
13:05В Крыму оценили новую "послевоенную программу" Киева для полуострова
12:46На востоке Крыма проведут подрыв боеприпасов
12:28Безэкипажный катер уничтожен в Черном море
12:18На ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиард
12:08Армия России выбила ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донбассе
12:07Путин не поедет на переговоры России и Украины в Стамбуле
11:50Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
11:38В Чонгаре после атаки ВСУ полностью сгорела новая врачебная амбулатория
11:27Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию Киева
11:13Ветеран Великой Отечественной из Крыма побывал на Параде Победы в Москве
11:02Настроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в Стамбуле
10:54В Новороссийске закрывают порт – причины и сроки
10:24Крымскому мосту – 7 лет
10:11Путин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками
09:52Искал взрывчатку по заданию СБУ – житель Крыма пойдет под суд
09:37Четырехдневное штормовое предупреждение объявили в Крыму
09:26Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов
08:49Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех
08:33ВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший
Лента новостейМолния