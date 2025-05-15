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Путин не поедет на переговоры России и Украины в Стамбуле
Путин не поедет на переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Путин не поедет на переговоры России и Украины в Стамбуле
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс присутствия президента РФ Владимира Путина на переговорах с... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T12:07
2025-05-15T12:07
2025-05-15T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс присутствия президента РФ Владимира Путина на переговорах с Украиной в Турции.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Дата - 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.В качестве экспертов для переговоров с Украиной утверждены первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук и заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию КиеваНастроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в СтамбулеПутин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками
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Путин не поедет на переговоры России и Украины в Стамбуле
Песков: Владимир Путин не поедет на переговоры России и Украины в Стамбуле
12:07 15.05.2025 (обновлено: 12:08 15.05.2025)