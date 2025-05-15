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Путин назначил главкома Сухопутных войск Салюкова замсекретаря Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Путин назначил главкома Сухопутных войск Салюкова замсекретаря Совбеза РФ
Путин назначил главкома Сухопутных войск Салюкова замсекретаря Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Путин назначил главкома Сухопутных войск Салюкова замсекретаря Совбеза РФ
Президент РФ Владимир Путин назначил заместителем секретаря Совбеза России главкома Сухопутных войск, генерала армии Олега Салюкова – указ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назначил заместителем секретаря Совбеза России главкома Сухопутных войск, генерала армии Олега Салюкова – указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Олег Салюков родился в 1955 году в Саратове, учился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище имени В. И. Ленина, Военной академии бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского и Военной академии Генштаба ВС РФ.В 1977 – 1982 годах служил в Киевском военном округе, после в Московском военном округе. В 2008 – 2010 являлся командующим войсками Дальневосточного военного округа, после чего был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.С 2014 года занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками. Командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе парадом 9 мая 2025 года.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства "Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости крыма, новости, армия и флот, министерство обороны рф, совет безопасности россии , сергей шойгу
Путин назначил главкома Сухопутных войск Салюкова замсекретаря Совбеза РФ

Путин назначил главкома Сухопутных войск Салюкова заместителем секретаря Совбеза России

21:07 15.05.2025 (обновлено: 21:13 15.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назначил заместителем секретаря Совбеза России главкома Сухопутных войск, генерала армии Олега Салюкова – указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", – сказано в документе.
Олег Салюков родился в 1955 году в Саратове, учился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище имени В. И. Ленина, Военной академии бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского и Военной академии Генштаба ВС РФ.
В 1977 – 1982 годах служил в Киевском военном округе, после в Московском военном округе. В 2008 – 2010 являлся командующим войсками Дальневосточного военного округа, после чего был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
С 2014 года занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками. Командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе парадом 9 мая 2025 года.
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