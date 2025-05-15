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Путин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Путин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками
Путин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Путин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками
Президент России Владимир Путин провел вечернее совещание по подготовке предстоящих российско-украинских переговоров пред отъездом делегации в Стамбул. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T10:11
2025-05-15T10:12
владимир путин (политик)
переговоры
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел вечернее совещание по подготовке предстоящих российско-украинских переговоров пред отъездом делегации в Стамбул. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной", – сказал Песков.Президент России заранее определил соответствующим распоряжением членов российской переговорной группы. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что вместе с ними на совещании присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году.Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Позже в администрации Зеленского заявили, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на УкраинеСпецпосланника Трампа не будет на переговорах в Стамбуле в четвергКак новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти
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владимир путин (политик), переговоры, политика, россия, новости
Путин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками

Путин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками и членами делегации

10:11 15.05.2025 (обновлено: 10:12 15.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по подготовке переговоров с Украиной
Президент РФ В. Путин провел совещание по подготовке переговоров с Украиной
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел вечернее совещание по подготовке предстоящих российско-украинских переговоров пред отъездом делегации в Стамбул. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной", – сказал Песков.
Президент России заранее определил соответствующим распоряжением членов российской переговорной группы. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что вместе с ними на совещании присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.
"Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции", - добавил Песков.
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году.
Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.
В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Позже в администрации Зеленского заявили, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет.
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