https://crimea.ria.ru/20250515/pri-atake-vsu-na-ambulatoriyu-v-chongare-raneny-chetyre-cheloveka-1146459443.html
При атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человека
При атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 15.05.2025
При атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человека
Четверо мирных жителей пострадали при ударе украинского беспилотника по амбулатории в селе Чонгар Херсонской области. Об этом сообщили в Минздраве России. РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T13:55
2025-05-15T13:55
2025-05-15T13:55
херсонская область
чонгар
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
минздрав рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146459194_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a40bab05f335f58ee32b293f1dae37a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей пострадали при ударе украинского беспилотника по амбулатории в селе Чонгар Херсонской области. Об этом сообщили в Минздраве России.Новая врачебная амбулатория была уничтожена после атаки ВСУ в ночь на четверг, сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, это было современное полностью оснащенное здание, в котором медики обслуживали почти две тысячи человек, в том числе 250 детей.Атака ВСУ на медицинский объект была целенаправленной, подчеркнули в министерстве.Украинские боевики регулярно атакуют мирную инфраструктуру российских регионов, в том числе социальные объекты. В частности, ВСУ планомерно выбивают машины скорой помощи в Херсонской области, сообщал ранее губернатор Владимир Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли херсонское село: четыре человека погибли и двое раненыВ Брянской области ВСУ ударили по спящему селу – ранены три мирных жителяВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший
херсонская область
чонгар
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146459194_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_fdfee9f36da0696bf68528f9ec7d6032.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, чонгар, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, минздрав рф, новости
При атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человека
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на амбулаторию в Херсонской области - Минздрав