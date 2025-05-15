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При атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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При атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человека
При атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 15.05.2025
При атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человека
Четверо мирных жителей пострадали при ударе украинского беспилотника по амбулатории в селе Чонгар Херсонской области. Об этом сообщили в Минздраве России. РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T13:55
2025-05-15T13:55
херсонская область
чонгар
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
минздрав рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей пострадали при ударе украинского беспилотника по амбулатории в селе Чонгар Херсонской области. Об этом сообщили в Минздраве России.Новая врачебная амбулатория была уничтожена после атаки ВСУ в ночь на четверг, сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, это было современное полностью оснащенное здание, в котором медики обслуживали почти две тысячи человек, в том числе 250 детей.Атака ВСУ на медицинский объект была целенаправленной, подчеркнули в министерстве.Украинские боевики регулярно атакуют мирную инфраструктуру российских регионов, в том числе социальные объекты. В частности, ВСУ планомерно выбивают машины скорой помощи в Херсонской области, сообщал ранее губернатор Владимир Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли херсонское село: четыре человека погибли и двое раненыВ Брянской области ВСУ ударили по спящему селу – ранены три мирных жителяВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший
херсонская область
чонгар
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херсонская область, чонгар, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, минздрав рф, новости
При атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человека

Четыре человека ранены при атаке ВСУ на амбулаторию в Херсонской области - Минздрав

13:55 15.05.2025
 
© Минздрав РоссииПоследствия атаки ВСУ на Чонгар
Последствия атаки ВСУ на Чонгар
© Минздрав России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей пострадали при ударе украинского беспилотника по амбулатории в селе Чонгар Херсонской области. Об этом сообщили в Минздраве России.
Новая врачебная амбулатория была уничтожена после атаки ВСУ в ночь на четверг, сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, это было современное полностью оснащенное здание, в котором медики обслуживали почти две тысячи человек, в том числе 250 детей.

"В результате атаки на село Чонгар минно-взрывные травмы получили четверо местных жителей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся оперативные вмешательства", - сообщили в пресс-службе.

Атака ВСУ на медицинский объект была целенаправленной, подчеркнули в министерстве.
Украинские боевики регулярно атакуют мирную инфраструктуру российских регионов, в том числе социальные объекты. В частности, ВСУ планомерно выбивают машины скорой помощи в Херсонской области, сообщал ранее губернатор Владимир Сальдо.
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Херсонская областьЧонгарОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииМинздрав РФНовости
 
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