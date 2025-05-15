https://crimea.ria.ru/20250515/pri-atake-vsu-na-ambulatoriyu-v-chongare-raneny-chetyre-cheloveka-1146459443.html

При атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человека

При атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 15.05.2025

При атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человека

Четверо мирных жителей пострадали при ударе украинского беспилотника по амбулатории в селе Чонгар Херсонской области. Об этом сообщили в Минздраве России. РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T13:55

2025-05-15T13:55

2025-05-15T13:55

херсонская область

чонгар

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

минздрав рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей пострадали при ударе украинского беспилотника по амбулатории в селе Чонгар Херсонской области. Об этом сообщили в Минздраве России.Новая врачебная амбулатория была уничтожена после атаки ВСУ в ночь на четверг, сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, это было современное полностью оснащенное здание, в котором медики обслуживали почти две тысячи человек, в том числе 250 детей.Атака ВСУ на медицинский объект была целенаправленной, подчеркнули в министерстве.Украинские боевики регулярно атакуют мирную инфраструктуру российских регионов, в том числе социальные объекты. В частности, ВСУ планомерно выбивают машины скорой помощи в Херсонской области, сообщал ранее губернатор Владимир Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли херсонское село: четыре человека погибли и двое раненыВ Брянской области ВСУ ударили по спящему селу – ранены три мирных жителяВСУ взорвали машину у заправки под Мелитополем – есть погибший

херсонская область

чонгар

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, чонгар, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, минздрав рф, новости