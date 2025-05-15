https://crimea.ria.ru/20250515/peregovory-v-stambule-i-zemletryasenie-v-turtsii--glavnoe-za-den-1146473778.html

Переговоры в Стамбуле и землетрясение в Турции – главное за день

Переговоры в Стамбуле и землетрясение в Турции – главное за день - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Переговоры в Стамбуле и землетрясение в Турции – главное за день

Российская делегация прибыла в Стамбул для проведения прямых переговоров с украинской стороной, тем временем глава киевского режима Владимир Зеленский сделал... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T22:51

2025-05-15T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российская делегация прибыла в Стамбул для проведения прямых переговоров с украинской стороной, тем временем глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление о Крыме. Сильное землетрясение в Турции ощутили в двухстах километрах от очага – в Анкаре, где встречались турецкий лидер Реджеп Эрдоган и глава киевского режима Владимир Зеленский. Президент РФ Владимир Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года. Крым инициирует ужесточение миграционной политики в России – соответствующие нормативные документы по поручению главы республики Сергея Аксенова готовятся для передачи в Госдуму. У Ливадийского дворца-музея в Крыму меняется директор и концепция развития.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры в Стамбуле: первые заявленияРоссийская делегация прибыла в Стамбул для участия в прямых переговорах.По словам главы переговорной группы РФ, помощника президента Владимира Мединского, задача ожидаемых переговоров – выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта.На встрече с журналистами он сообщил, что официальная делегация от России была утверждена распоряжением президента накануне и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров."Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения", – сказал Мединский.Прибывший в Турцию глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкере заявил, что направил на встречу с российской переговорной группой украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым "из уважения к президенту (США Дональду) Трампу, к высокому уровню делегации Турции и президенту Эрдогану". При этом руководствовался желанием "попробовать достичь хотя бы первых шагов... к прекращению войны, а именно прекращению огня".Отвечая на вопрос о территориальных уступках, Зеленский сказал, что Украина юридически не признает российскую принадлежность Крыма и новых регионов РФ."Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции", – заявил он.Сильное землетрясение в Турции "докатилось" до АнкарыЗемлетрясение магнитудой 5.0 произошло в турецком городе Конья, в 200 километрах от столицы республики – Анкары, где в этот день проходили переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским.По данным турецкого государственного агентства TRTHaber, здесь также ощутили толчки.Согласно информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло примерно в 15:46 по московскому времени, его очаг залегал на глубине 7 километров.Путин продлил действие плана обороны России до 2027 годаПрезидент России Владимир Путин продлил действие плана обороны РФ до 2027 года. Прежний план действовал с 2021 по 2025 гг. Документ имеет высший гриф секретности."Внести в указ президента Российской Федерации от 13 ноября 2020 года №704 "О введении в действие Плана обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы"… следующие изменения: а) в наименовании слова "на 2021 – 2025 годы" заменить словами "на 2021-2027 годы", – сказано в указе, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых документов.Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в РоссииГлава Крыма Сергей Аксенов заявил, что намерен выступить с инициативой об ужесточении миграционной политики в России. По его словам, соответствующие предложения уже готовятся для передачи в Госдуму."Считаю, что миграционная политика в Российской Федерации должна быть ужесточена, а трудовая миграция должна максимально контролироваться государством", – сообщил Аксенов.Комментируя свое решение, он выразил уверенность в том, что ужесточение миграционной политики является вопросом национальной безопасности, а не дискриминацией по национальному или религиозному признаку.Ливадийский дворец меняет директора и концепциюГлава Крыма Сергей Аксенов анонсировал новую концепцию развития Ливадийского дворца-музея и представил его нового директора – Ларису Ковальчук, которая ранее возглавляла Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник.Также, по словам Аксенова, у Ливадийского дворца и его парка теперь будет новая концепция развития, основу которой, как и прежде, составит историческое значение бывшей южной резиденции российских императоров."Уже создана рабочая группа, которая займется как наполнением экспозиции музея новыми артефактами, связанными с царской семьей, так и приведением в порядок парка и прилегающей территории", – сообщил Аксенов.

https://crimea.ria.ru/20250515/delegatsii-rf-ukrainy-i-ssha-vstretyatsya-v-stambule-v-pyatnitsu-1146477532.html

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https://crimea.ria.ru/20250515/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-vstreche-putina-i-trampa-v-stambule-1146459824.html

https://crimea.ria.ru/20250515/netrezvyy-i-bez-prav-dps-zaderzhala-inostrantsa-narushitelya-v-krymu-1146467229.html

https://crimea.ria.ru/20250515/alupka-gotova-k-kurortnomu-sezonu-2025-chto-ozhidaet-gostey-lisey-nory-1146458514.html

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