https://crimea.ria.ru/20250515/peregovory-v-stambule-glava-delegatsii-rossii-sdelal-zayavlenie-1146468221.html

Переговоры в Стамбуле: глава делегации России сделал заявление

Переговоры в Стамбуле: глава делегации России сделал заявление - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Переговоры в Стамбуле: глава делегации России сделал заявление

Задача прямых переговоров с украинской стороной в Стамбуле – выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые причины конфликта. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T17:45

2025-05-15T17:45

2025-05-15T18:10

владимир мединский

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турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Задача прямых переговоров с украинской стороной в Стамбуле – выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые причины конфликта. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.По его словам, Москва рассматривает эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад.Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир мединский, новости, россия, переговоры, стамбул, турция, украина