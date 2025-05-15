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Переговоры в Стамбуле: глава делегации России сделал заявление - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Переговоры в Стамбуле: глава делегации России сделал заявление
Переговоры в Стамбуле: глава делегации России сделал заявление - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Переговоры в Стамбуле: глава делегации России сделал заявление
Задача прямых переговоров с украинской стороной в Стамбуле – выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые причины конфликта. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T17:45
2025-05-15T18:10
владимир мединский
новости
россия
переговоры
стамбул
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Задача прямых переговоров с украинской стороной в Стамбуле – выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые причины конфликта. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.По его словам, Москва рассматривает эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад.Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир мединский, новости, россия, переговоры, стамбул, турция, украина
Переговоры в Стамбуле: глава делегации России сделал заявление

Переговоры в Стамбуле: глава делегации России сделал заявление

17:45 15.05.2025 (обновлено: 18:10 15.05.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция российской делегации в Стамбуле
Пресс-конференция российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Задача прямых переговоров с украинской стороной в Стамбуле – выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые причины конфликта. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Задача прямых переговоров с украинской стороной – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", – сказал Мединский журналистам.
По его словам, Москва рассматривает эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад.
"Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения", – добавил помощник российского лидера.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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17:07
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