Переговоры в Стамбуле: глава делегации России сделал заявление
Переговоры в Стамбуле: глава делегации России сделал заявление
17:45 15.05.2025 (обновлено: 18:10 15.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Задача прямых переговоров с украинской стороной в Стамбуле – выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые причины конфликта. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Задача прямых переговоров с украинской стороной – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", – сказал Мединский журналистам.
По его словам, Москва рассматривает эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад.
"Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения", – добавил помощник российского лидера.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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