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Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию Киева - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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https://crimea.ria.ru/20250515/peregovory-v-stambule-ekspert-otsenil-pozitsiyu-kieva-1146448821.html
Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию Киева
Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию Киева - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию Киева
У киевского режима на переговорах с Россией в Стамбуле нет никаких козырей, представители украинской делегации идут на переговоры ради инициативы так... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T11:27
2025-05-15T11:27
радио "спутник в крыму"
переговоры
россия
украина
турция
стамбул
политика
внешняя политика
александр гусев
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. У киевского режима на переговорах с Россией в Стамбуле нет никаких козырей, представители украинской делегации идут на переговоры ради инициативы так называемого "30-дневного перемирия". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Комментируя состав российской делегации на переговорах, Гусев отметил, что он практически идентичен составу переговорной группы образца весны-лета 2022 года."Российский президент сформировал эту группу переговорщиков преемственно тому составу, который был в Стамбуле в 2022 году. Это люди, имеющие громадный опыт работы в переговорных процессах. Состав нашей делегации говорит о том, что от той точки, на которой остановились переговоры в 2022 году, будет возобновлена работа сейчас", - добавил эксперт.Президент России Владимир Путин 11 мая предложил украинским властям возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные Киевом в 2022 году. К диалогу российский лидер предложил приступить 15 мая в Стамбуле. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.Переговоры России и Украины планируется провести в четверг в Турции. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.В свою очередь Владимир Зеленский заявил о намерении прибыть в Стамбул в четверг. Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные Путиным переговоры. До этого Зеленский обуславливал переговоры с Москвой введением 30-дневного прекращения огня.Однако прибудет ли глава киевского режима на переговоры, официально не сообщалось. По данным СМИ, в состав украинской делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками Почему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на УкраинеСпецпосланника Трампа не будет на переговорах в Стамбуле в четверг
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РИА Новости Крым
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переговоры, россия, украина, турция, стамбул, политика, внешняя политика, александр гусев, мнения, новости
Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию Киева

У Киева нет козырей на переговорах с Россией в Стамбуле – политолог

11:27 15.05.2025
 
© AP Photo/Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
Украинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
© AP Photo/Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. У киевского режима на переговорах с Россией в Стамбуле нет никаких козырей, представители украинской делегации идут на переговоры ради инициативы так называемого "30-дневного перемирия". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"Российские войска продвигаются вперед на линии фронта практически ежедневно, мы отвоевываем нашу историческую территорию. Абсолютно никаких козырей у киевского режима нет. Есть позиция Запада, в первую очередь Европы, относительно того, что Россия должна остановить боевые действия на 30 дней. Для (Владимира) Зеленского очень важно продавить эту формулу, другого выхода у него нет", - сказал политолог.
Комментируя состав российской делегации на переговорах, Гусев отметил, что он практически идентичен составу переговорной группы образца весны-лета 2022 года.
"Российский президент сформировал эту группу переговорщиков преемственно тому составу, который был в Стамбуле в 2022 году. Это люди, имеющие громадный опыт работы в переговорных процессах. Состав нашей делегации говорит о том, что от той точки, на которой остановились переговоры в 2022 году, будет возобновлена работа сейчас", - добавил эксперт.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил украинским властям возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные Киевом в 2022 году. К диалогу российский лидер предложил приступить 15 мая в Стамбуле. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
Переговоры России и Украины планируется провести в четверг в Турции. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
В свою очередь Владимир Зеленский заявил о намерении прибыть в Стамбул в четверг. Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные Путиным переговоры. До этого Зеленский обуславливал переговоры с Москвой введением 30-дневного прекращения огня.
Однако прибудет ли глава киевского режима на переговоры, официально не сообщалось. По данным СМИ, в состав украинской делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
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Радио "Спутник в Крыму"ПереговорыРоссияУкраинаТурцияСтамбулПолитикаВнешняя политикаАлександр ГусевМненияНовости
 
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