https://crimea.ria.ru/20250515/peregovory-v-stambule-ekspert-otsenil-pozitsiyu-kieva-1146448821.html

Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию Киева

Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию Киева - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию Киева

У киевского режима на переговорах с Россией в Стамбуле нет никаких козырей, представители украинской делегации идут на переговоры ради инициативы так... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T11:27

2025-05-15T11:27

2025-05-15T11:27

радио "спутник в крыму"

переговоры

россия

украина

турция

стамбул

политика

внешняя политика

александр гусев

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. У киевского режима на переговорах с Россией в Стамбуле нет никаких козырей, представители украинской делегации идут на переговоры ради инициативы так называемого "30-дневного перемирия". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Комментируя состав российской делегации на переговорах, Гусев отметил, что он практически идентичен составу переговорной группы образца весны-лета 2022 года."Российский президент сформировал эту группу переговорщиков преемственно тому составу, который был в Стамбуле в 2022 году. Это люди, имеющие громадный опыт работы в переговорных процессах. Состав нашей делегации говорит о том, что от той точки, на которой остановились переговоры в 2022 году, будет возобновлена работа сейчас", - добавил эксперт.Президент России Владимир Путин 11 мая предложил украинским властям возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные Киевом в 2022 году. К диалогу российский лидер предложил приступить 15 мая в Стамбуле. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.Переговоры России и Украины планируется провести в четверг в Турции. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.В свою очередь Владимир Зеленский заявил о намерении прибыть в Стамбул в четверг. Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные Путиным переговоры. До этого Зеленский обуславливал переговоры с Москвой введением 30-дневного прекращения огня.Однако прибудет ли глава киевского режима на переговоры, официально не сообщалось. По данным СМИ, в состав украинской делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками Почему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на УкраинеСпецпосланника Трампа не будет на переговорах в Стамбуле в четверг

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турция

стамбул

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, россия, украина, турция, стамбул, политика, внешняя политика, александр гусев, мнения, новости