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Новости СВО: что происходит на линии соприкосновения

Новости СВО: что происходит на линии соприкосновения - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Новости СВО: что происходит на линии соприкосновения

Киевский режим за минувшие сутки лишился в зоне спецоперации еще 1400 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации в четверг. РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T13:19

2025-05-15T13:19

2025-05-15T13:19

новости сво

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим за минувшие сутки лишился в зоне спецоперации еще 1400 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации в четверг.В районах населенных пунктов Рыжевка, Атинское, Искрисковщина, Бунякино, Белополье и Бессаловка Сумской области разбита живая сила и техника ВСУ подразделениями группировки войск "Север". Противник потерял свыше 165 военнослужащих.В Харьковской области в районах населенных пунктов Андреевка, Купянск, Паламаревка и Райгородок Донецкой Народной Республики группировка войск "Запад" выбила противника и продолжила наступление. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, полевую технику и склады боеприпасов.Также в ДНР от ударов подразделения "Южной" группировки войск противник потерял до 245 военнослужащих и полевую технику. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение формированиям ВСУ в Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 515 военнослужащих.В селе Червоное Запорожской области, Березовое Днепропетровской области и Богатырь, Вольное Поле ДНР бойцы группировки войск "Восток" разбили живую силу и технику ВСУ. На этом направлении Киев потерял свыше 160 военнослужащих, три ББМ, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.В Запорожской и Херсонской областях в зоне ответственности группировки войск "Днепр" ликвидировано до 75 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, артиллерийское орудие и станция РЭБ.Также Вооруженные силы РФ ударили по объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.Средствами ПВО сбиты восемь авиабомб JDAM и 169 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика