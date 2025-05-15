https://crimea.ria.ru/20250515/nastroeny-serezno-mid-prokommentiroval-peregovory-po-ukraine-v-stambule-1146447101.html

Настроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в Стамбуле

Настроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в Стамбуле - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Настроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в Стамбуле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о встрече России и Украины в Стамбуле, заявила, что Москва настроена на серьезные переговоры. РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T11:02

2025-05-15T11:02

2025-05-15T10:58

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внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о встрече России и Украины в Стамбуле, заявила, что Москва настроена на серьезные переговоры.Официальный представитель МИД подчеркнула, что смысл предложенных президентом Владимиром Путиным переговоров – устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного мира.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году.Президент России определил членов российской переговорной группы. Накануне встречи Путин провел с ними совещание, где также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле Что готова обсуждать Россия на переговорах в СтамбулеОхота на мирных: зачем Киев усилил атаки в преддверии переговоров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, переговоры, мария захарова, стамбул, внешняя политика