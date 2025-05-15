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Настроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в Стамбуле - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Настроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в Стамбуле
Настроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в Стамбуле - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Настроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в Стамбуле
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о встрече России и Украины в Стамбуле, заявила, что Москва настроена на серьезные переговоры. РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T11:02
2025-05-15T10:58
россия
украина
переговоры
мария захарова
стамбул
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о встрече России и Украины в Стамбуле, заявила, что Москва настроена на серьезные переговоры.Официальный представитель МИД подчеркнула, что смысл предложенных президентом Владимиром Путиным переговоров – устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного мира.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году.Президент России определил членов российской переговорной группы. Накануне встречи Путин провел с ними совещание, где также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле Что готова обсуждать Россия на переговорах в СтамбулеОхота на мирных: зачем Киев усилил атаки в преддверии переговоров
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, переговоры, мария захарова, стамбул, внешняя политика
Настроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в Стамбуле

Делегация России прибыла в Стамбул и настроена на серьезные переговоры - Захарова

11:02 15.05.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о встрече России и Украины в Стамбуле, заявила, что Москва настроена на серьезные переговоры.
"Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе", - сказала она на брифинге в четверг.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что смысл предложенных президентом Владимиром Путиным переговоров – устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного мира.
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году.
Президент России определил членов российской переговорной группы. Накануне встречи Путин провел с ними совещание, где также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.
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РоссияУкраинаПереговорыМария ЗахароваСтамбулВнешняя политика
 
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