https://crimea.ria.ru/20250515/na-vostoke-kryma-provedut-podryv-boepripasov--1146456928.html

На востоке Крыма проведут подрыв боеприпасов

На востоке Крыма проведут подрыв боеприпасов - РИА Новости Крым, 15.05.2025

На востоке Крыма проведут подрыв боеприпасов

В Ленинском районе Крыма в четверг на специальном полигоне утилизируют боеприпасы времен Великой Отечественной войны, в связи с чем будут слышны громкие звуки... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T12:46

2025-05-15T12:46

2025-05-15T12:46

крым

новости крыма

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

ленинский район

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в четверг на специальном полигоне утилизируют боеприпасы времен Великой Отечественной войны, в связи с чем будут слышны громкие звуки. Об этом крымчан предупредили в районной администрации.Крымчан просят соблюдать спокойствие и воздержаться от посещения указанной территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВВ Новороссийске закрывают порт – причины и срокиВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ

крым

ленинский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, ленинский район, великая отечественная война