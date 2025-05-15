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На востоке Крыма проведут подрыв боеприпасов - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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На востоке Крыма проведут подрыв боеприпасов
На востоке Крыма проведут подрыв боеприпасов - РИА Новости Крым, 15.05.2025
На востоке Крыма проведут подрыв боеприпасов
В Ленинском районе Крыма в четверг на специальном полигоне утилизируют боеприпасы времен Великой Отечественной войны, в связи с чем будут слышны громкие звуки... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T12:46
2025-05-15T12:46
крым
новости крыма
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
ленинский район
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в четверг на специальном полигоне утилизируют боеприпасы времен Великой Отечественной войны, в связи с чем будут слышны громкие звуки. Об этом крымчан предупредили в районной администрации.Крымчан просят соблюдать спокойствие и воздержаться от посещения указанной территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВВ Новороссийске закрывают порт – причины и срокиВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
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крым, новости крыма, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, ленинский район, великая отечественная война
На востоке Крыма проведут подрыв боеприпасов

В Ленинском районе Крыма 15 мая проведут подрыв боеприпасов

12:46 15.05.2025
 
© МЧС РоссииЛиквидация боеприпасов
Ликвидация боеприпасов
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в четверг на специальном полигоне утилизируют боеприпасы времен Великой Отечественной войны, в связи с чем будут слышны громкие звуки. Об этом крымчан предупредили в районной администрации.

"15 мая во второй половине дня на территории Войковского сельского поселения, в 4-х км севернее села Бондаренково, а также на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сказано в публикации официального Telegram-канала администрации Ленинского района.

Крымчан просят соблюдать спокойствие и воздержаться от посещения указанной территории.
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КрымНовости КрымаУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуЛенинский районВеликая Отечественная война
 
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