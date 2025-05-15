https://crimea.ria.ru/20250515/lavrov-vyskazalsya-o-situatsii-vokrug-peregovorov-v-stambule-1146458992.html

Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в Стамбуле

Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в Стамбуле - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в Стамбуле

Никто не гарантирует, что переговоры в Стамбуле пройдут гладко, но нужно дать им шанс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T13:39

2025-05-15T13:39

2025-05-15T13:39

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

переговоры

россия

украина

турция

стамбул

политика

внешняя политика

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Никто не гарантирует, что переговоры в Стамбуле пройдут гладко, но нужно дать им шанс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба в четверг.По словам Лаврова, страны Запада не скрывают, что 30-дневное прекращение огня, на котором настаивают они и киевский режим, нужно для того, чтобы накачать Украину оружием, и чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы".Глава МИД РФ также назвал "жалким" главу киевского режима Владимира Зеленского, который требовал личного присутствия президента РФ Владимира Путина на переговорах.Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Дата - 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию КиеваНастроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в СтамбулеПутин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками

россия

украина

турция

стамбул

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), переговоры, россия, украина, турция, стамбул, политика, внешняя политика, владимир зеленский, коллективный запад, новости