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Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в Стамбуле - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в Стамбуле
Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в Стамбуле - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в Стамбуле
Никто не гарантирует, что переговоры в Стамбуле пройдут гладко, но нужно дать им шанс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T13:39
2025-05-15T13:39
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
переговоры
россия
украина
турция
стамбул
политика
внешняя политика
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Никто не гарантирует, что переговоры в Стамбуле пройдут гладко, но нужно дать им шанс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба в четверг.По словам Лаврова, страны Запада не скрывают, что 30-дневное прекращение огня, на котором настаивают они и киевский режим, нужно для того, чтобы накачать Украину оружием, и чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы".Глава МИД РФ также назвал "жалким" главу киевского режима Владимира Зеленского, который требовал личного присутствия президента РФ Владимира Путина на переговорах.Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Дата - 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле: эксперт оценил позицию КиеваНастроены серьезно: МИД прокомментировал переговоры по Украине в СтамбулеПутин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), переговоры, россия, украина, турция, стамбул, политика, внешняя политика, владимир зеленский, коллективный запад, новости
Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в Стамбуле

Нужно дать шанс переговорам в Стамбуле – Лавров

13:39 15.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Никто не гарантирует, что переговоры в Стамбуле пройдут гладко, но нужно дать им шанс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба в четверг.
"Надо дать переговорам шанс, но никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это было три года назад в Стамбуле, когда уже парафированные принципы были готовы для того, чтобы класть их на переговорную бумагу, а англичане запретили киевскому режиму продолжать этот процесс, который мог бы завершиться урегулированием", - сказал он.
По словам Лаврова, страны Запада не скрывают, что 30-дневное прекращение огня, на котором настаивают они и киевский режим, нужно для того, чтобы накачать Украину оружием, и чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы".
Глава МИД РФ также назвал "жалким" главу киевского режима Владимира Зеленского, который требовал личного присутствия президента РФ Владимира Путина на переговорах.
"Многие сейчас суетились по поводу встречи в Стамбуле. Сначала Зеленский делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит", - отметил он.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Дата - 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПереговорыРоссияУкраинаТурцияСтамбулПолитикаВнешняя политикаВладимир ЗеленскийКоллективный ЗападНовости
 
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