Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в Стамбуле
Нужно дать шанс переговорам в Стамбуле – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Никто не гарантирует, что переговоры в Стамбуле пройдут гладко, но нужно дать им шанс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба в четверг.
"Надо дать переговорам шанс, но никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это было три года назад в Стамбуле, когда уже парафированные принципы были готовы для того, чтобы класть их на переговорную бумагу, а англичане запретили киевскому режиму продолжать этот процесс, который мог бы завершиться урегулированием", - сказал он.
По словам Лаврова, страны Запада не скрывают, что 30-дневное прекращение огня, на котором настаивают они и киевский режим, нужно для того, чтобы накачать Украину оружием, и чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы".
Глава МИД РФ также назвал "жалким" главу киевского режима Владимира Зеленского, который требовал личного присутствия президента РФ Владимира Путина на переговорах.
"Многие сейчас суетились по поводу встречи в Стамбуле. Сначала Зеленский делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит", - отметил он.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Дата - 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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