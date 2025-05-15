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Кто вошел в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Кто вошел в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле
Кто вошел в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Кто вошел в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле
Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле, соответствующий указ опубликован на сайте... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T22:12
2025-05-15T22:15
владимир зеленский
переговоры
стамбул
россия
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса, сообщает РИА Новости.В состав делегации вошли 12 человек, в их числе заместители глав Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, Министерства иностранных дел и Генштаба.Так, в списке значатся украинские чиновники: первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя СВР Олег Луговский, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.Ранее 15 мая Зеленский заявил, что отправит в Стамбул делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, который может вносить изменения в ее состав.Президент РФ Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле: глава делегации России сделал заявлениеЗеленский в Анкаре отказался признать КрымПереговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договориться
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владимир зеленский, переговоры, стамбул, россия, политика, украина, новости
Кто вошел в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле

22:12 15.05.2025 (обновлено: 22:15 15.05.2025)
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса, сообщает РИА Новости.
"Создать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины – делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15-16 мая 2025 года (город Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира", – сказано в документе.
В состав делегации вошли 12 человек, в их числе заместители глав Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, Министерства иностранных дел и Генштаба.
Так, в списке значатся украинские чиновники: первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя СВР Олег Луговский, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
Ранее 15 мая Зеленский заявил, что отправит в Стамбул делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, который может вносить изменения в ее состав.
Президент РФ Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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