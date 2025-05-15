https://crimea.ria.ru/20250515/konyak-i-viski-v-domashnikh-usloviyakh-pod-rostovom-nakryli-alkotsekh--1146444861.html

Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех

Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех

Больше трех тысяч литров этилового спирта изъяли полицейские в цехе по производству подпольного алкоголя в Ростовской области. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T08:49

2025-05-15T08:49

2025-05-15T08:49

ростовская область

алкоголь

контрафакт

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

уголовный кодекс

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146444748_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_418e3c61d2c1fa98f73965e8d53f5e99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Больше трех тысяч литров этилового спирта изъяли полицейские в цехе по производству подпольного алкоголя в Ростовской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.Предварительно установлено, что производство коньяка, виски и водки сомнительного качества наладил местный 36-летний житель. Для этих целей он взял в аренду склад. Сомнительные напитки расфасовывались в емкости объемом в тысячу литров, ингредиенты смешивались при помощи насосов и шлангов и разливались по бутылкам с товарными знаками известных производителей.Кроме того, оперативники нашли на складе 860 стеклянных бутылок с жидкостью с этикетками различных брендов крепкого алкоголя, более 58 тысяч пустых полулитровых емкостей, пластиковые бочки со спиртом, а также пробки, наклейки, коробки с логотипами и этикетировочный станок.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ. Правоохранители устанавливают причастных к производству контрафактного алкоголя. Ранее сообщалось, что в Алуште четверо мужчин ответят перед судом за сбыт опасной спиртосодержащей продукции. Они организовали производство и сбыт спиртосодержащей продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Подпольный цех по разливу "заграничной" газировки накрыли в Крыму700 литров нелегального пива изъяли по дороге в КрымВ Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростков

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, алкоголь, контрафакт, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, уголовный кодекс, новости