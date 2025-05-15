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Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех
Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех
Больше трех тысяч литров этилового спирта изъяли полицейские в цехе по производству подпольного алкоголя в Ростовской области. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T08:49
2025-05-15T08:49
ростовская область
алкоголь
контрафакт
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
уголовный кодекс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Больше трех тысяч литров этилового спирта изъяли полицейские в цехе по производству подпольного алкоголя в Ростовской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.Предварительно установлено, что производство коньяка, виски и водки сомнительного качества наладил местный 36-летний житель. Для этих целей он взял в аренду склад. Сомнительные напитки расфасовывались в емкости объемом в тысячу литров, ингредиенты смешивались при помощи насосов и шлангов и разливались по бутылкам с товарными знаками известных производителей.Кроме того, оперативники нашли на складе 860 стеклянных бутылок с жидкостью с этикетками различных брендов крепкого алкоголя, более 58 тысяч пустых полулитровых емкостей, пластиковые бочки со спиртом, а также пробки, наклейки, коробки с логотипами и этикетировочный станок.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ. Правоохранители устанавливают причастных к производству контрафактного алкоголя. Ранее сообщалось, что в Алуште четверо мужчин ответят перед судом за сбыт опасной спиртосодержащей продукции. Они организовали производство и сбыт спиртосодержащей продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Подпольный цех по разливу "заграничной" газировки накрыли в Крыму700 литров нелегального пива изъяли по дороге в КрымВ Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростков
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ростовская область, алкоголь, контрафакт, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, уголовный кодекс, новости
Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех

Под Ростовом в подпольном цехе разливали виски и коньяк под видом известных брендов

08:49 15.05.2025
 
© МВД МедиаПод Ростовом в подпольном цеху разливали виски и коньяк под видом известных брендов
Под Ростовом в подпольном цеху разливали виски и коньяк под видом известных брендов
© МВД Медиа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Больше трех тысяч литров этилового спирта изъяли полицейские в цехе по производству подпольного алкоголя в Ростовской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.
Предварительно установлено, что производство коньяка, виски и водки сомнительного качества наладил местный 36-летний житель. Для этих целей он взял в аренду склад. Сомнительные напитки расфасовывались в емкости объемом в тысячу литров, ингредиенты смешивались при помощи насосов и шлангов и разливались по бутылкам с товарными знаками известных производителей.
"Правоохранители изъяли 430 литров спиртосодержащей продукции крепостью 36,2%, не соответствующей требованиям ГОСТа, а также 3254 литра этилового спирта крепостью 96,2 , общей стоимостью почти 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативники нашли на складе 860 стеклянных бутылок с жидкостью с этикетками различных брендов крепкого алкоголя, более 58 тысяч пустых полулитровых емкостей, пластиковые бочки со спиртом, а также пробки, наклейки, коробки с логотипами и этикетировочный станок.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ. Правоохранители устанавливают причастных к производству контрафактного алкоголя.
Ранее сообщалось, что в Алуште четверо мужчин ответят перед судом за сбыт опасной спиртосодержащей продукции. Они организовали производство и сбыт спиртосодержащей продукции.
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Ростовская областьалкогольКонтрафактМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ПроисшествияУголовный кодексНовости
 
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