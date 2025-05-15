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Хотели взорвать суд и прокуратуру: члены ИГ* получили 35 лет колонии
Хотели взорвать суд и прокуратуру: члены ИГ* получили 35 лет колонии - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Хотели взорвать суд и прокуратуру: члены ИГ* получили 35 лет колонии
Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения двух членов запрещенной в России террористических организаций "Исламское государство"... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T16:16
2025-05-15T16:16
2025-05-15T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения двух членов запрещенной в России террористических организаций "Исламское государство" (ИГ)*, планировавших взорвать здания суда и прокуратуры в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба суда.По данным следствия, в 2024 году подсудимые вступили в ИГ* и вместе со своим куратором, личность которого не установлена, решили совершить теракт в зданиях Пятигорского городского суда и прокуратуры города.В начале января этого года, получив соответствующее задание от куратора, злоумышленники приобрели компоненты для изготовления самодельной взрывчатки и спрятали ее в тайник. Совершить запланированные теракты они не успели – в конце января их задержали силовики.По приговору суда один из злоумышленников получил 18 лет, другой – 17 лет колонии строгого режима. Оба осужденных будут отбывать первые пять лет заключения в тюрьме. Кроме того, осужденные должны заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей каждый.*запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Искал взрывчатку по заданию СБУ – житель Крыма пойдет под судПомог взорвать авто: россиянина отправили на 17 лет за решетку за терактУкраинские агенты готовили взрыв у памятника в Каховке - ФСБ
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новости, ставропольский край, антитеррор, суд, приговор
Хотели взорвать суд и прокуратуру: члены ИГ* получили 35 лет колонии
Два члена ИГ* получили 35 лет колонии на двоих за подготовку теракта в Пятигорске
16:16 15.05.2025 (обновлено: 16:29 15.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения двух членов запрещенной в России террористических организаций "Исламское государство" (ИГ)*, планировавших взорвать здания суда и прокуратуры в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, в 2024 году подсудимые вступили в ИГ* и вместе со своим куратором, личность которого не установлена, решили совершить теракт в зданиях Пятигорского городского суда и прокуратуры города.
В начале января этого года, получив соответствующее задание от куратора, злоумышленники приобрели компоненты для изготовления самодельной взрывчатки и спрятали ее в тайник. Совершить запланированные теракты они не успели – в конце января их задержали силовики.
По приговору суда один из злоумышленников получил 18 лет, другой – 17 лет колонии строгого режима. Оба осужденных будут отбывать первые пять лет заключения в тюрьме. Кроме того, осужденные должны заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей каждый.
*запрещенная в России террористическая организация
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