https://crimea.ria.ru/20250515/khoteli-vzorvat-sud-i-prokuraturu-chleny-ig-poluchili-35-let-kolonii-1146462857.html

Хотели взорвать суд и прокуратуру: члены ИГ* получили 35 лет колонии

Хотели взорвать суд и прокуратуру: члены ИГ* получили 35 лет колонии - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Хотели взорвать суд и прокуратуру: члены ИГ* получили 35 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения двух членов запрещенной в России террористических организаций "Исламское государство"... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T16:16

2025-05-15T16:16

2025-05-15T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения двух членов запрещенной в России террористических организаций "Исламское государство" (ИГ)*, планировавших взорвать здания суда и прокуратуры в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба суда.По данным следствия, в 2024 году подсудимые вступили в ИГ* и вместе со своим куратором, личность которого не установлена, решили совершить теракт в зданиях Пятигорского городского суда и прокуратуры города.В начале января этого года, получив соответствующее задание от куратора, злоумышленники приобрели компоненты для изготовления самодельной взрывчатки и спрятали ее в тайник. Совершить запланированные теракты они не успели – в конце января их задержали силовики.По приговору суда один из злоумышленников получил 18 лет, другой – 17 лет колонии строгого режима. Оба осужденных будут отбывать первые пять лет заключения в тюрьме. Кроме того, осужденные должны заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей каждый.*запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Искал взрывчатку по заданию СБУ – житель Крыма пойдет под судПомог взорвать авто: россиянина отправили на 17 лет за решетку за терактУкраинские агенты готовили взрыв у памятника в Каховке - ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ставропольский край, антитеррор, суд, приговор