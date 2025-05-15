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Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
Символ Воссоединения Крыма с Россией, самый длинный транспортный переход в РФ и Европе – Крымский мост – отмечает семилетие с момента открытия. РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Символ Воссоединения Крыма с Россией, самый длинный транспортный переход в РФ и Европе – Крымский мост – отмечает семилетие с момента открытия.Строительству предшествовала "зачистка местности". Саперы нашли на берегу и в акватории около 700 снарядов времен Великой Отечественной. Экологи переселили 117 краснокнижных животных и тысячи растений. Археологи раскопали более 3 тысяч предметов времен Бронзового века, Античности и Средневековья и передали их Таманскому музею.Возведение уникального сооружения началось в феврале 2016 года. Автодорожную часть моста открыли уже 15 мая 2018-го с семимесячным опережением сроков. Строители установили фундаменты будущих опор, поставили опоры, смонтировали пролетные строения. Всего над возведением грандиозного объекта трудилась команда из 25 тысяч профессионалов.В годовщину открытия транспортного перехода – архивные кадры, задокументировавшие этапы грандиозной стройки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым

Как строили Крымский мост – архивное видео РИА Новости Крым к годовщине открытия

11:50 15.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Символ Воссоединения Крыма с Россией, самый длинный транспортный переход в РФ и Европе – Крымский мост – отмечает семилетие с момента открытия.
Строительству предшествовала "зачистка местности". Саперы нашли на берегу и в акватории около 700 снарядов времен Великой Отечественной. Экологи переселили 117 краснокнижных животных и тысячи растений. Археологи раскопали более 3 тысяч предметов времен Бронзового века, Античности и Средневековья и передали их Таманскому музею.
Возведение уникального сооружения началось в феврале 2016 года. Автодорожную часть моста открыли уже 15 мая 2018-го с семимесячным опережением сроков. Строители установили фундаменты будущих опор, поставили опоры, смонтировали пролетные строения. Всего над возведением грандиозного объекта трудилась команда из 25 тысяч профессионалов.
В годовщину открытия транспортного перехода – архивные кадры, задокументировавшие этапы грандиозной стройки.
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Крымский мостВидеоПраздники и памятные датыКрымРоссия
 
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