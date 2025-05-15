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Голограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост

Голограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Голограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост

Ровно семь лет прошло с исторического момента открытия самого грандиозного транспортного перехода в нашей стране и во всей Европе – Крымского моста, ставшего... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T18:28

2025-05-15T18:28

2025-05-15T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Ровно семь лет прошло с исторического момента открытия самого грандиозного транспортного перехода в нашей стране и во всей Европе – Крымского моста, ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.Строительство 19-километрового сооружения, связавшего полуостров с материком, велось с опережением сроков и завершилось в рекордные 2,5 года. Все это время всевозможные украинские "эксперты" убеждали украинцев и самих себя в невозможности реализации проекта. С стой стороны звучали самые разные, подчас абсолютно нелепые заявления."Крымский мост рухнет из-за движения льдов", "Его сломает смещение тектонических плит", "Опоры пробьют земную кору, что приведет к возникновению неконтролируемой плазменной дуги, а может быть даже к вторжению инопланетных цивилизаций"…Но главной "уткой", которую на протяжении длительного времени своим читателям услужливо подкладывали украинские СМИ, стало якобы абсолютное "отсутствие" моста: "Никакого моста нет – это все голограмма "Мосфильма".Россия тем временем продолжала "стройку века". А 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин дал старт движению автотранспорта по Крымскому мосту, проехав по нему за рулем КамАЗа в сопровождении колонны строителей и техники. Уже на следующий день поехали легковые машины, 1 октября – большегрузы, а в 2020-м запустили и железнодорожное сообщение.В седьмую годовщину открытия РИА Новости Крым предлагает вспомнить украинские "мифы и сказания" о самой выдающейся стройке последних лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости КрымКрымскому мосту – 7 летСимвол воссоединения – Крымскому мосту семь лет

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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