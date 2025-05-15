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Голограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Голограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост
Голограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Голограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост
Ровно семь лет прошло с исторического момента открытия самого грандиозного транспортного перехода в нашей стране и во всей Европе – Крымского моста, ставшего... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T18:28
2025-05-15T18:28
видео
история
крымский мост
крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Ровно семь лет прошло с исторического момента открытия самого грандиозного транспортного перехода в нашей стране и во всей Европе – Крымского моста, ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.Строительство 19-километрового сооружения, связавшего полуостров с материком, велось с опережением сроков и завершилось в рекордные 2,5 года. Все это время всевозможные украинские "эксперты" убеждали украинцев и самих себя в невозможности реализации проекта. С стой стороны звучали самые разные, подчас абсолютно нелепые заявления."Крымский мост рухнет из-за движения льдов", "Его сломает смещение тектонических плит", "Опоры пробьют земную кору, что приведет к возникновению неконтролируемой плазменной дуги, а может быть даже к вторжению инопланетных цивилизаций"…Но главной "уткой", которую на протяжении длительного времени своим читателям услужливо подкладывали украинские СМИ, стало якобы абсолютное "отсутствие" моста: "Никакого моста нет – это все голограмма "Мосфильма".Россия тем временем продолжала "стройку века". А 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин дал старт движению автотранспорта по Крымскому мосту, проехав по нему за рулем КамАЗа в сопровождении колонны строителей и техники. Уже на следующий день поехали легковые машины, 1 октября – большегрузы, а в 2020-м запустили и железнодорожное сообщение.В седьмую годовщину открытия РИА Новости Крым предлагает вспомнить украинские "мифы и сказания" о самой выдающейся стройке последних лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости КрымКрымскому мосту – 7 летСимвол воссоединения – Крымскому мосту семь лет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, история, видео, крымский мост, крым, россия
Голограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост

Главные украинские фейки о строительстве Крымского моста – видео РИА Новости Крым

18:28 15.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Ровно семь лет прошло с исторического момента открытия самого грандиозного транспортного перехода в нашей стране и во всей Европе – Крымского моста, ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.
Строительство 19-километрового сооружения, связавшего полуостров с материком, велось с опережением сроков и завершилось в рекордные 2,5 года. Все это время всевозможные украинские "эксперты" убеждали украинцев и самих себя в невозможности реализации проекта. С стой стороны звучали самые разные, подчас абсолютно нелепые заявления.
"Крымский мост рухнет из-за движения льдов", "Его сломает смещение тектонических плит", "Опоры пробьют земную кору, что приведет к возникновению неконтролируемой плазменной дуги, а может быть даже к вторжению инопланетных цивилизаций"…
Но главной "уткой", которую на протяжении длительного времени своим читателям услужливо подкладывали украинские СМИ, стало якобы абсолютное "отсутствие" моста: "Никакого моста нет – это все голограмма "Мосфильма".
Россия тем временем продолжала "стройку века". А 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин дал старт движению автотранспорта по Крымскому мосту, проехав по нему за рулем КамАЗа в сопровождении колонны строителей и техники. Уже на следующий день поехали легковые машины, 1 октября – большегрузы, а в 2020-м запустили и железнодорожное сообщение.
В седьмую годовщину открытия РИА Новости Крым предлагает вспомнить украинские "мифы и сказания" о самой выдающейся стройке последних лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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