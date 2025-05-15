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Десять объектов культурного наследия отремонтируют в Севастополе

Десять объектов культурного наследия отремонтируют в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Десять объектов культурного наследия отремонтируют в Севастополе

В Севастополе в этом году отремонтируют кровли десяти домов, относящихся к объектам культурного наследия. Об этом проинформировал губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T20:56

2025-05-15T20:56

2025-05-15T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году отремонтируют кровли десяти домов, относящихся к объектам культурного наследия. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, еще один объект – дом №26 по улице Большая Морская, ремонт которого уже начался и завершится в этом году. Это здание, построенное в 1951 году, яркий образец послевоенной архитектуры и объект культурного наследия регионального значения. Реконструкцию ведут с сохранением исторического облика. Для покрытия используют оцинкованные листы, которые, как и более 70 лет назад, будут формовать вручную.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый нацпроект "Инфраструктура для жизни" в Севастополе: что сделаютСберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнесВ историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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