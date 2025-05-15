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Десять объектов культурного наследия отремонтируют в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Десять объектов культурного наследия отремонтируют в Севастополе
Десять объектов культурного наследия отремонтируют в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Десять объектов культурного наследия отремонтируют в Севастополе
В Севастополе в этом году отремонтируют кровли десяти домов, относящихся к объектам культурного наследия. Об этом проинформировал губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T20:56
2025-05-15T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году отремонтируют кровли десяти домов, относящихся к объектам культурного наследия. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, еще один объект – дом №26 по улице Большая Морская, ремонт которого уже начался и завершится в этом году. Это здание, построенное в 1951 году, яркий образец послевоенной архитектуры и объект культурного наследия регионального значения. Реконструкцию ведут с сохранением исторического облика. Для покрытия используют оцинкованные листы, которые, как и более 70 лет назад, будут формовать вручную.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый нацпроект "Инфраструктура для жизни" в Севастополе: что сделаютСберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнесВ историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель
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Десять объектов культурного наследия отремонтируют в Севастополе

В Севастополе отремонтируют крыши десяти объектов культурного наследия

20:56 15.05.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт крыш
Ремонт крыш
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году отремонтируют кровли десяти домов, относящихся к объектам культурного наследия. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

"В рамках региональной программы мы приступили к важному комплексу работ – капитальному ремонту кровель десяти многоквартирных домов – объектов культурного наследия", – сказано в сообщении.

По его словам, еще один объект – дом №26 по улице Большая Морская, ремонт которого уже начался и завершится в этом году. Это здание, построенное в 1951 году, яркий образец послевоенной архитектуры и объект культурного наследия регионального значения. Реконструкцию ведут с сохранением исторического облика. Для покрытия используют оцинкованные листы, которые, как и более 70 лет назад, будут формовать вручную.
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