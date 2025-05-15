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Делегации РФ, Украины и США встретятся в Стамбуле в пятницу - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Делегации РФ, Украины и США встретятся в Стамбуле в пятницу
Делегации РФ, Украины и США встретятся в Стамбуле в пятницу - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Делегации РФ, Украины и США встретятся в Стамбуле в пятницу
В Стамбуле в пятницу, 16 мая, запланирована встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T22:37
2025-05-15T22:37
стамбул
новости
турция
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сша
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Стамбуле в пятницу, 16 мая, запланирована встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.Президент РФ Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав российский лидер утвердил накануне, 14 мая. Возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский. В составе также: замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Мединский заявил, что российская официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров и настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.В Анкару в этот день прибыл глав киевского режима Владимир Зеленский. На пресс-конференции после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он сделал ряд заявлений, в частности заявил, что Украина не признает юридически Крым российским.Позже вечером на сайте офиса Зеленского появился указ, которым утверждался состав украинской делегацией для переговоров с РФ в Стамбуле. Ее возглавляет глава минобороны Украины Рустем Умеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в СтамбулеПутин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовикамиСильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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стамбул, новости, турция, россия, сша, переговоры, украина
Делегации РФ, Украины и США встретятся в Стамбуле в пятницу

На переговорах в Стамбуле в пятницу встретятся делегации России, Украины и США

22:37 15.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Стамбуле в пятницу, 16 мая, запланирована встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

"В пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан встретится в Стамбуле с делегацией США во главе с Марко Рубио (госсекретарь), делегацией РФ во главе с Владимиром Мединским (помощник президента России) и делегацией Украины во главе с Рустемом Умеровым (министр обороны Украины)", – цитирует агентство РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав российский лидер утвердил накануне, 14 мая. Возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский. В составе также: замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Мединский заявил, что российская официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров и настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
В Анкару в этот день прибыл глав киевского режима Владимир Зеленский. На пресс-конференции после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он сделал ряд заявлений, в частности заявил, что Украина не признает юридически Крым российским.
Позже вечером на сайте офиса Зеленского появился указ, которым утверждался состав украинской делегацией для переговоров с РФ в Стамбуле. Ее возглавляет глава минобороны Украины Рустем Умеров.
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СтамбулНовостиТурцияРоссияСШАПереговорыУкраина
 
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00:01Ветер и солнце: погода в Крыму 16 мая
00:00Какой сегодня праздник: 16 мая
23:32Российская делегация будет ждать украинскую завтра в 10 утра – Мединский
22:51Переговоры в Стамбуле и землетрясение в Турции – главное за день
22:37Делегации РФ, Украины и США встретятся в Стамбуле в пятницу
22:12Кто вошел в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле
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