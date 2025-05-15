Делегации РФ, Украины и США встретятся в Стамбуле в пятницу
На переговорах в Стамбуле в пятницу встретятся делегации России, Украины и США
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Стамбуле в пятницу, 16 мая, запланирована встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.
"В пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан встретится в Стамбуле с делегацией США во главе с Марко Рубио (госсекретарь), делегацией РФ во главе с Владимиром Мединским (помощник президента России) и делегацией Украины во главе с Рустемом Умеровым (министр обороны Украины)", – цитирует агентство РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав российский лидер утвердил накануне, 14 мая. Возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский. В составе также: замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Мединский заявил, что российская официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров и настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
В Анкару в этот день прибыл глав киевского режима Владимир Зеленский. На пресс-конференции после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он сделал ряд заявлений, в частности заявил, что Украина не признает юридически Крым российским.
Позже вечером на сайте офиса Зеленского появился указ, которым утверждался состав украинской делегацией для переговоров с РФ в Стамбуле. Ее возглавляет глава минобороны Украины Рустем Умеров.
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