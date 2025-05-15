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Безэкипажный катер уничтожен в Черном море
Безэкипажный катер уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Безэкипажный катер уничтожен в Черном море
Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море силами Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T12:28
2025-05-15T12:28
2025-05-15T12:33
черное море
безэкипажные катера
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море силами Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, за минувшие сутки силы противовоздушной обороны России сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Накануне силы ПВО отразили атаки на Крым. Над территорией полуострова и акваторией Черного моря было уничтожено 10 вражеских БПЛА.9 мая в Минобороны сообщили, что морская авиация Черноморского флота за неделю уничтожила в Черном море 23 украинских безэкипажных катера. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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черное море, безэкипажные катера, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости, безопасность
Безэкипажный катер уничтожен в Черном море
В Черном море силами ЧФ уничтожен безэкипажный катер
12:28 15.05.2025 (обновлено: 12:33 15.05.2025)