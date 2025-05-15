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Безэкипажный катер уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Безэкипажный катер уничтожен в Черном море
Безэкипажный катер уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Безэкипажный катер уничтожен в Черном море
Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море силами Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T12:28
2025-05-15T12:33
черное море
безэкипажные катера
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море силами Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, за минувшие сутки силы противовоздушной обороны России сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Накануне силы ПВО отразили атаки на Крым. Над территорией полуострова и акваторией Черного моря было уничтожено 10 вражеских БПЛА.9 мая в Минобороны сообщили, что морская авиация Черноморского флота за неделю уничтожила в Черном море 23 украинских безэкипажных катера. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черное море, безэкипажные катера, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости, безопасность
Безэкипажный катер уничтожен в Черном море

В Черном море силами ЧФ уничтожен безэкипажный катер

12:28 15.05.2025 (обновлено: 12:33 15.05.2025)
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море силами Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны.

"Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря", - говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки силы противовоздушной обороны России сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Накануне силы ПВО отразили атаки на Крым. Над территорией полуострова и акваторией Черного моря было уничтожено 10 вражеских БПЛА.
9 мая в Минобороны сообщили, что морская авиация Черноморского флота за неделю уничтожила в Черном море 23 украинских безэкипажных катера.
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Черное мореБезэкипажные катераЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство обороны РФНовостиБезопасность
 
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