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Безэкипажный катер уничтожен в Черном море

Безэкипажный катер уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Безэкипажный катер уничтожен в Черном море

Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море силами Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T12:28

2025-05-15T12:28

2025-05-15T12:33

черное море

безэкипажные катера

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море силами Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, за минувшие сутки силы противовоздушной обороны России сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Накануне силы ПВО отразили атаки на Крым. Над территорией полуострова и акваторией Черного моря было уничтожено 10 вражеских БПЛА.9 мая в Минобороны сообщили, что морская авиация Черноморского флота за неделю уничтожила в Черном море 23 украинских безэкипажных катера. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, безэкипажные катера, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости, безопасность