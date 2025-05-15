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Армия России выбила ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Армия России выбила ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донбассе
Армия России выбила ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Армия России выбила ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донбассе
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T12:08
2025-05-15T12:13
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Накануне бойцы "Центра" освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики. На этой недели под контроль России также перешли Миролюбовка, Котляровка, Липовое и Лысовка в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, группировка войск "запад", группировка войск "центр"
Армия России выбила ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донбассе

Армия России освободила Торское и Новоалександровку в ДНР

12:08 15.05.2025 (обновлено: 12:13 15.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Торское ДНР. А решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобождена Новоалександровка", - сказано в сообщении военного ведомства.

Накануне бойцы "Центра" освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики. На этой недели под контроль России также перешли Миролюбовка, Котляровка, Липовое и Лысовка в Донбассе.
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Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеГруппировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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