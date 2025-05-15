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Армия России выбила ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донбассе

Армия России выбила ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Армия России выбила ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донбассе

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T12:08

2025-05-15T12:08

2025-05-15T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Накануне бойцы "Центра" освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики. На этой недели под контроль России также перешли Миролюбовка, Котляровка, Липовое и Лысовка в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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