https://crimea.ria.ru/20250515/alushta-prostilas-s-geroem-spetsoperatsii-1146461653.html

Всегда был готов прийти на помощь: Алушта простилась с героем СВО

Всегда был готов прийти на помощь: Алушта простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Всегда был готов прийти на помощь: Алушта простилась с героем СВО

Алушта простилась с защитником Родины Александром Толстошеевым, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T15:15

2025-05-15T15:15

2025-05-15T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Алушта простилась с защитником Родины Александром Толстошеевым, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Александр Толстошеев родился в Оренбургской области. По окончании школы служил в армии в Кабардино-Балкарской Республике в инженерно-саперном полку. После демобилизации работал строителем в Оренбургской области. В 2020 году вместе с семьей переехал в Алушту, продолжая работать строителем.Добрый, внимательный, жизнерадостный, всегда готов прийти на помощь – таким запомнили Александра его друзья, родные, близкие и сослуживцы.В октябре 2024 года Александр Толстошеев подписал контракт. В ноябре месяце получил ранение, был госпитализирован в Санкт-Петербург. Вернувшись в строй, он сражался как истинный патриот, защищая интересы нашей Родины, мирных жителей Курской области. Выполняя боевое задание, Александр Толстошеев погиб 30 марта 2025 года.

алушта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, новости сво, новости крыма, галина огнева, герои сво, память, утраты