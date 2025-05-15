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Всегда был готов прийти на помощь: Алушта простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Всегда был готов прийти на помощь: Алушта простилась с героем СВО
Всегда был готов прийти на помощь: Алушта простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Всегда был готов прийти на помощь: Алушта простилась с героем СВО
Алушта простилась с защитником Родины Александром Толстошеевым, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T15:15
2025-05-15T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Алушта простилась с защитником Родины Александром Толстошеевым, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Александр Толстошеев родился в Оренбургской области. По окончании школы служил в армии в Кабардино-Балкарской Республике в инженерно-саперном полку. После демобилизации работал строителем в Оренбургской области. В 2020 году вместе с семьей переехал в Алушту, продолжая работать строителем.Добрый, внимательный, жизнерадостный, всегда готов прийти на помощь – таким запомнили Александра его друзья, родные, близкие и сослуживцы.В октябре 2024 года Александр Толстошеев подписал контракт. В ноябре месяце получил ранение, был госпитализирован в Санкт-Петербург. Вернувшись в строй, он сражался как истинный патриот, защищая интересы нашей Родины, мирных жителей Курской области. Выполняя боевое задание, Александр Толстошеев погиб 30 марта 2025 года.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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алушта, новости сво, новости крыма, галина огнева, герои сво, память, утраты
Всегда был готов прийти на помощь: Алушта простилась с героем СВО

В последний путь в Алуште проводили героя спецоперации Александра Толстошеева

15:15 15.05.2025 (обновлено: 15:58 15.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Алушта простилась с защитником Родины Александром Толстошеевым, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"Сегодня мы проводили в последний путь отважного воина, замечательного человека, любящего отца, сержанта Вооруженных сил Российской Федерации Толстошеева Александра Сергеевича", – сообщила галава администрации Алушты.
© Telegram Галина ОгневаАлександр Толстошеев
Александр Толстошеев
© Telegram Галина Огнева
Александр Толстошеев
Александр Толстошеев родился в Оренбургской области. По окончании школы служил в армии в Кабардино-Балкарской Республике в инженерно-саперном полку. После демобилизации работал строителем в Оренбургской области. В 2020 году вместе с семьей переехал в Алушту, продолжая работать строителем.
Добрый, внимательный, жизнерадостный, всегда готов прийти на помощь – таким запомнили Александра его друзья, родные, близкие и сослуживцы.
В октябре 2024 года Александр Толстошеев подписал контракт. В ноябре месяце получил ранение, был госпитализирован в Санкт-Петербург. Вернувшись в строй, он сражался как истинный патриот, защищая интересы нашей Родины, мирных жителей Курской области. Выполняя боевое задание, Александр Толстошеев погиб 30 марта 2025 года.

"Такие люди как Александр – настоящие герои нашего времени. Они идут на фронт не за славой, а по зову Родины. Их подвиг – это продолжение великой традиции наших дедов и прадедов, отстоявших мир в самой страшной войне", – сказано в сообщении главы городской администрации.

АлуштаНовости СВОНовости КрымаГалина ОгневаГерои СВОПамятьУтраты
 
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