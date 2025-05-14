https://crimea.ria.ru/20250514/vsu-udarili-po-zdaniyu-administratsii-v-zaporozhskoy-oblasti---dvoe-ranenykh-1146428651.html

ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области - двое раненых

ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области - двое раненых - РИА Новости Крым, 14.05.2025

ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области - двое раненых

Украинские боевики прицельно атаковали ударными дронами администрацию города Каменка-Днепровская, два человека ранены. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T14:36

2025-05-14T14:36

2025-05-14T14:36

евгений балицкий

запорожская область

новости

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики прицельно атаковали ударными дронами администрацию города Каменка-Днепровская, два человека ранены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации пострадали двое сотрудников администрации – они получили легкие ранения. Их доставили в Каменско-Днепровскую больницу и оказали помощь. Дальнейшее лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.Балицкий уточнил, что, судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов, сброшенных с дронов противника, террористы использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов.Ранее Евгений Балицкий заявил, что украинские боевики за ночь нанесли не менее 10 ударов по городу Токмак Запорожской области. О первом прилете он сообщил поздним вечером 13 мая. Тогда в результате атаки вспыхнули торговые ряды городского рынка. В течение ночи удары продолжились.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили беспилотникДевять беспилотников сбили над Черным моремВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей

запорожская область

новые регионы россии

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии