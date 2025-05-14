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ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области - двое раненых
ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области - двое раненых - РИА Новости Крым, 14.05.2025
ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области - двое раненых
Украинские боевики прицельно атаковали ударными дронами администрацию города Каменка-Днепровская, два человека ранены. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T14:36
2025-05-14T14:36
2025-05-14T14:36
евгений балицкий
запорожская область
новости
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики прицельно атаковали ударными дронами администрацию города Каменка-Днепровская, два человека ранены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации пострадали двое сотрудников администрации – они получили легкие ранения. Их доставили в Каменско-Днепровскую больницу и оказали помощь. Дальнейшее лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.Балицкий уточнил, что, судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов, сброшенных с дронов противника, террористы использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов.Ранее Евгений Балицкий заявил, что украинские боевики за ночь нанесли не менее 10 ударов по городу Токмак Запорожской области. О первом прилете он сообщил поздним вечером 13 мая. Тогда в результате атаки вспыхнули торговые ряды городского рынка. В течение ночи удары продолжились.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили беспилотникДевять беспилотников сбили над Черным моремВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей
запорожская область
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евгений балицкий, запорожская область, новости, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии
ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области - двое раненых
ВСУ атаковали дронами здание администрации города Каменка-Днепровская - Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики прицельно атаковали ударными дронами администрацию города Каменка-Днепровская, два человека ранены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его информации пострадали двое сотрудников администрации – они получили легкие ранения. Их доставили в Каменско-Днепровскую больницу и оказали помощь. Дальнейшее лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.
Балицкий уточнил, что, судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов, сброшенных с дронов противника, террористы использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов.
"Прошу автомобилистов, следующих до Каменки-Днепровской, воздержаться от поездок. Нахожусь на связи с оперативными службами, опасность повторных ударов сохраняется", – написал в Telegram-канале губернатор.
Ранее Евгений Балицкий заявил, что украинские боевики за ночь нанесли не менее 10 ударов по городу Токмак
Запорожской области. О первом прилете он сообщил поздним вечером 13 мая. Тогда в результате атаки вспыхнули торговые ряды городского рынка. В течение ночи удары продолжились.
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