https://crimea.ria.ru/20250514/vsu-pritselno-byut-po-lyudyam--v-belgorodskoy-oblasti-raneny-chetvero-1146433813.html

ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо

ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо - РИА Новости Крым, 14.05.2025

ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо

Четыре мирных жителя пострадали в результате очередных ударов ВСУ по Белгородской области. Как сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков, украинские... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T17:07

2025-05-14T17:07

2025-05-14T17:07

вячеслав гладков

происшествия

новости

белгородская область

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали в результате очередных ударов ВСУ по Белгородской области. Как сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков, украинские боевики атаковали гражданские машины и пешеходов.Один из пострадавших мужчин в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, второй получил осколочные ранения ног и рук, уточнил губернатор.Еще два мирных жителя ранены в Шебекинском округе. Одного из них украинский дрон атаковал во время пешего движения по обочине, бойцы самообороны доставили потерпевшего в больницу с минно-взрывной травмой и с осколочными ранениями ноги и спины. Четвертый пострадавший попал под обстрел ВСУ в селе Новая Таволжанка, он также получил минно-взрывное ранение.Накануне в Белгородской области при ударах украинских боевиков за сутки получили ранения 16 мирных жителей, сообщал губернатор Гладков. Трое из пострадавших – сотрудники скорой медицинской помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобильГорят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по ТокмакуДвое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУ

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, происшествия, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области