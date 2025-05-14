Рейтинг@Mail.ru
ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250514/vsu-pritselno-byut-po-lyudyam--v-belgorodskoy-oblasti-raneny-chetvero-1146433813.html
ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо
ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо - РИА Новости Крым, 14.05.2025
ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо
Четыре мирных жителя пострадали в результате очередных ударов ВСУ по Белгородской области. Как сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков, украинские... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T17:07
2025-05-14T17:07
вячеслав гладков
происшествия
новости
белгородская область
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115236_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b16d52ba5a7717ad5796da8a17393983.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали в результате очередных ударов ВСУ по Белгородской области. Как сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков, украинские боевики атаковали гражданские машины и пешеходов.Один из пострадавших мужчин в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, второй получил осколочные ранения ног и рук, уточнил губернатор.Еще два мирных жителя ранены в Шебекинском округе. Одного из них украинский дрон атаковал во время пешего движения по обочине, бойцы самообороны доставили потерпевшего в больницу с минно-взрывной травмой и с осколочными ранениями ноги и спины. Четвертый пострадавший попал под обстрел ВСУ в селе Новая Таволжанка, он также получил минно-взрывное ранение.Накануне в Белгородской области при ударах украинских боевиков за сутки получили ранения 16 мирных жителей, сообщал губернатор Гладков. Трое из пострадавших – сотрудники скорой медицинской помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобильГорят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по ТокмакуДвое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУ
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115236_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_306acf96b6312beb960d0e22471348cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, происшествия, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области
ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо

Четверо жителей Белгородской области ранены при атаках со стороны ВСУ

17:07 14.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали в результате очередных ударов ВСУ по Белгородской области. Как сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков, украинские боевики атаковали гражданские машины и пешеходов.
"Грузовой автомобиль в селе Рождествено Валуйского округа подвергся атаке дрона. Ранены двое. Оба пострадавших доставлены в Валуйскую Центральную районную больницу", – сообщил Гладков.
Один из пострадавших мужчин в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, второй получил осколочные ранения ног и рук, уточнил губернатор.
Еще два мирных жителя ранены в Шебекинском округе. Одного из них украинский дрон атаковал во время пешего движения по обочине, бойцы самообороны доставили потерпевшего в больницу с минно-взрывной травмой и с осколочными ранениями ноги и спины. Четвертый пострадавший попал под обстрел ВСУ в селе Новая Таволжанка, он также получил минно-взрывное ранение.
Накануне в Белгородской области при ударах украинских боевиков за сутки получили ранения 16 мирных жителей, сообщал губернатор Гладков. Трое из пострадавших – сотрудники скорой медицинской помощи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль
Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку
Двое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУ
Вячеслав ГладковПроисшествияНовостиБелгородская областьОбстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Открытие прямых авиарейсов между РФ и Малайзией прорабатывается - Путин
17:25Фигурантка дела о покушении на Аксенова получила 10 лет лишения свободы
17:22Керчь провела в последний путь троих героев спецоперации
17:07ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо
16:5317 травмированы и двое погибли: жуткое ДТП с автобусом в Курской области
16:48Крымские леса закрыли для посещения
16:33На Солнце произошла самая мощная вспышка – заденет ли Землю
16:27В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ
16:03Как новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти
15:37Смертельное ДТП с автобусом в Крыму – Бастрыкин требует доклад
15:28В Крыму посчитали "майских" туристов
15:16Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"
15:02Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом
14:36ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области - двое раненых
14:24Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин
14:09Трамп не исключил встречу с Путиным в Стамбуле
13:59Над Крымом сбили беспилотник
13:50Что готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле
13:03Армия России освобождает села и сжигает западную технику в зоне СВО
12:46Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей
Лента новостейМолния