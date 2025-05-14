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ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо
ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо - РИА Новости Крым, 14.05.2025
ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо
Четыре мирных жителя пострадали в результате очередных ударов ВСУ по Белгородской области. Как сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков, украинские... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T17:07
2025-05-14T17:07
2025-05-14T17:07
вячеслав гладков
происшествия
новости
белгородская область
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали в результате очередных ударов ВСУ по Белгородской области. Как сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков, украинские боевики атаковали гражданские машины и пешеходов.Один из пострадавших мужчин в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, второй получил осколочные ранения ног и рук, уточнил губернатор.Еще два мирных жителя ранены в Шебекинском округе. Одного из них украинский дрон атаковал во время пешего движения по обочине, бойцы самообороны доставили потерпевшего в больницу с минно-взрывной травмой и с осколочными ранениями ноги и спины. Четвертый пострадавший попал под обстрел ВСУ в селе Новая Таволжанка, он также получил минно-взрывное ранение.Накануне в Белгородской области при ударах украинских боевиков за сутки получили ранения 16 мирных жителей, сообщал губернатор Гладков. Трое из пострадавших – сотрудники скорой медицинской помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобильГорят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по ТокмакуДвое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУ
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вячеслав гладков, происшествия, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области
ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо
Четверо жителей Белгородской области ранены при атаках со стороны ВСУ