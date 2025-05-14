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В Симферополе на день перекроют часть улицы Желябова
В Симферополе на день перекроют часть улицы Желябова - РИА Новости Крым, 14.05.2025
В Симферополе на день перекроют часть улицы Желябова
В Симферополе 15 мая на день перекроют часть улицы Желябова из-за работ по обрезке деревьев. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T20:02
2025-05-14T20:02
2025-05-14T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе 15 мая на день перекроют часть улицы Желябова из-за работ по обрезке деревьев. Об этом сообщили в городской администрации.Движение ограничат на по одной полосе на улице Желябова. Дорогу перекроют с 9 до 17 часов на участке от улицы Маяковского до улицы Луначарского.Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Ранее сообщалось, что в Балаклаве с 19 мая на год закроют проезд по правой стороне дороги на площади 1-го Мая. Часть дороги освободят для проезда строительной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стенУчасток трассы "Таврида" временно перекроют из-за монтажных работ - схемаМосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных перехода
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РИА Новости Крым
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В Симферополе на день перекроют часть улицы Желябова
Часть улицы Желябова в Симферополе перекроют 15 мая из-за работ по обрезке деревьев