https://crimea.ria.ru/20250514/v-rossiyu-pytalis-vvezti-kokain-na-500-millionov-rubley-pod-vidom-bananov-1146423265.html

В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом бананов

В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом бананов - РИА Новости Крым, 14.05.2025

В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом бананов

В порту Санкт-Петербурга пресекли контрабанду крупной партии кокаина из Латинской Америки. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T11:36

2025-05-14T11:36

2025-05-14T11:36

санкт-петербург

наркотики

контрабанда

происшествия

таможня

новости

латинская америка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В порту Санкт-Петербурга пресекли контрабанду крупной партии кокаина из Латинской Америки. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.Таможенники отмечают, что "порошок" пытались спрятали в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами. Судно с незаконным грузом прибыло из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербурга. В ходе таможенного контроля выявили пятьдесят брикетов с белым порошкообразным веществом."Экспертами установлено, что обнаруженное вещество является наркотическим средством кокаин", – уточнили специалисты.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств". Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике ФСБ задержала восьмерых россиян, которые поставляли наркотики в республику. Координация преступников осуществлялась с территории Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искали с Интерполом: организатор нарколабораторий в Анапе пойдет под судВ России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детейСбил росгвардейца и скинул амфетамин: в Крыму осудили наркоторговца

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латинская америка

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, наркотики, контрабанда, происшествия, таможня, новости, латинская америка