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В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом бананов
В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом бананов - РИА Новости Крым, 14.05.2025
В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом бананов
В порту Санкт-Петербурга пресекли контрабанду крупной партии кокаина из Латинской Америки. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T11:36
2025-05-14T11:36
2025-05-14T11:36
санкт-петербург
наркотики
контрабанда
происшествия
таможня
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латинская америка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В порту Санкт-Петербурга пресекли контрабанду крупной партии кокаина из Латинской Америки. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.Таможенники отмечают, что "порошок" пытались спрятали в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами. Судно с незаконным грузом прибыло из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербурга. В ходе таможенного контроля выявили пятьдесят брикетов с белым порошкообразным веществом."Экспертами установлено, что обнаруженное вещество является наркотическим средством кокаин", – уточнили специалисты.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств". Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике ФСБ задержала восьмерых россиян, которые поставляли наркотики в республику. Координация преступников осуществлялась с территории Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искали с Интерполом: организатор нарколабораторий в Анапе пойдет под судВ России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детейСбил росгвардейца и скинул амфетамин: в Крыму осудили наркоторговца
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санкт-петербург, наркотики, контрабанда, происшествия, таможня, новости, латинская америка
В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом бананов
В порту Санкт-Петербурга задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей – ФТС
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В порту Санкт-Петербурга пресекли контрабанду крупной партии кокаина из Латинской Америки. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.
"Сотрудники Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли контрабанду 50 килограммов кокаина. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 млн рублей", – сказано в публикации пресс-службы ФТС.
Таможенники отмечают, что "порошок" пытались спрятали в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами. Судно с незаконным грузом прибыло из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербурга. В ходе таможенного контроля выявили пятьдесят брикетов с белым порошкообразным веществом.
"Экспертами установлено, что обнаруженное вещество является наркотическим средством кокаин", – уточнили специалисты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств". Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике ФСБ задержала восьмерых россиян, которые поставляли наркотики в республику
. Координация преступников осуществлялась с территории Украины.
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