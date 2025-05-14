Рейтинг@Mail.ru
В Крыму посчитали "майских" туристов - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250514/v-krymu-poschitali-mayskikh-turistov-1146430244.html
В Крыму посчитали "майских" туристов
В Крыму посчитали "майских" туристов - РИА Новости Крым, 14.05.2025
В Крыму посчитали "майских" туристов
Майские каникулы в Крыму провели почти 358 тысяч туристов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Республики Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T15:28
2025-05-14T16:17
новости
сергей ганзий
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
майские праздники
минкурортов крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/09/1140238026_85:174:2070:1291_1920x0_80_0_0_86fee7d7a6537c45af0231ceca93d435.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Майские каникулы в Крыму провели почти 358 тысяч туристов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Республики Крыма Сергей Ганзий.Кроме того, по словам министра, только за первые два месяца текущего года санаторно-курортные комплексы приняли гостей на 29 процентов больше обычного. Доходы санаториев увеличились на 53% по отношению с аналогичным периодом, что говорит о востребованности крымского санаторно-курортного комплекса среди граждан Российской Федерации."Загрузка в санаториях традиционно чуть выше, чем в других средствах размещения, и сейчас составляет порядка 65%. Этому способствуют и программы, по которым работают наши учреждения, например, реабилитация граждан из других регионов РФ", - рассказал Ганзий, отметив, что Крым в первом квартале текущего года посетили 570 тысяч туристов, что на 10 процентов больше аналогичных показателей.Согласно имеющейся статистике, основанной на итогах прошлого года, 51 процент туристов, которые выбирают Крым, нацелены на отдых, связанный с лечением и оздоровлением, добавил министр.В конце апреля Ганзий сообщал, что в Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда. Из-за новостей о закрытии в этом сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности большим спросом у туристов будет пользоваться Крым. Такой прогноз сделал член коллегии при главе республики министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюдаГотовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в КерчиТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/09/1140238026_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8a1c823b10980ae4d6230e68b95fda4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сергей ганзий, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, майские праздники, минкурортов крыма, новости крыма
В Крыму посчитали "майских" туристов

Крым на майские праздники посетили почти 358 тысяч туристов – Ганзий

15:28 14.05.2025 (обновлено: 16:17 14.05.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСмотровая площадка в Крыму
Смотровая площадка в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Майские каникулы в Крыму провели почти 358 тысяч туристов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Республики Крыма Сергей Ганзий.
"В майские праздники Крым принял почти 358 тысяч человек. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом зафиксирован рост в 34 процента и практически в полтора раза по отношению к 2023 году", - сказал Ганзий в ходе пресс-конференции "Реабилитация и здоровьесбережение: что может предложить Крым".
Кроме того, по словам министра, только за первые два месяца текущего года санаторно-курортные комплексы приняли гостей на 29 процентов больше обычного. Доходы санаториев увеличились на 53% по отношению с аналогичным периодом, что говорит о востребованности крымского санаторно-курортного комплекса среди граждан Российской Федерации.
"Загрузка в санаториях традиционно чуть выше, чем в других средствах размещения, и сейчас составляет порядка 65%. Этому способствуют и программы, по которым работают наши учреждения, например, реабилитация граждан из других регионов РФ", - рассказал Ганзий, отметив, что Крым в первом квартале текущего года посетили 570 тысяч туристов, что на 10 процентов больше аналогичных показателей.
Согласно имеющейся статистике, основанной на итогах прошлого года, 51 процент туристов, которые выбирают Крым, нацелены на отдых, связанный с лечением и оздоровлением, добавил министр.
В конце апреля Ганзий сообщал, что в Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда. Из-за новостей о закрытии в этом сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности большим спросом у туристов будет пользоваться Крым. Такой прогноз сделал член коллегии при главе республики министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму".
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Министр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюда
Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи
Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
 
НовостиСергей ГанзийКрымТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмМайские праздникиМинкурортов КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Открытие прямых авиарейсов между РФ и Малайзией прорабатывается - Путин
17:25Фигурантка дела о покушении на Аксенова получила 10 лет лишения свободы
17:22Керчь провела в последний путь троих героев спецоперации
17:07ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо
16:5317 травмированы и двое погибли: жуткое ДТП с автобусом в Курской области
16:48Крымские леса закрыли для посещения
16:33На Солнце произошла самая мощная вспышка – заденет ли Землю
16:27В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ
16:03Как новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти
15:37Смертельное ДТП с автобусом в Крыму – Бастрыкин требует доклад
15:28В Крыму посчитали "майских" туристов
15:16Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"
15:02Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом
14:36ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области - двое раненых
14:24Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин
14:09Трамп не исключил встречу с Путиным в Стамбуле
13:59Над Крымом сбили беспилотник
13:50Что готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле
13:03Армия России освобождает села и сжигает западную технику в зоне СВО
12:46Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей
Лента новостейМолния