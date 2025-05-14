https://crimea.ria.ru/20250514/v-krymu-poschitali-mayskikh-turistov-1146430244.html

В Крыму посчитали "майских" туристов

В Крыму посчитали "майских" туристов - РИА Новости Крым, 14.05.2025

В Крыму посчитали "майских" туристов

Майские каникулы в Крыму провели почти 358 тысяч туристов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Республики Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T15:28

2025-05-14T15:28

2025-05-14T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Майские каникулы в Крыму провели почти 358 тысяч туристов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Республики Крыма Сергей Ганзий.Кроме того, по словам министра, только за первые два месяца текущего года санаторно-курортные комплексы приняли гостей на 29 процентов больше обычного. Доходы санаториев увеличились на 53% по отношению с аналогичным периодом, что говорит о востребованности крымского санаторно-курортного комплекса среди граждан Российской Федерации."Загрузка в санаториях традиционно чуть выше, чем в других средствах размещения, и сейчас составляет порядка 65%. Этому способствуют и программы, по которым работают наши учреждения, например, реабилитация граждан из других регионов РФ", - рассказал Ганзий, отметив, что Крым в первом квартале текущего года посетили 570 тысяч туристов, что на 10 процентов больше аналогичных показателей.Согласно имеющейся статистике, основанной на итогах прошлого года, 51 процент туристов, которые выбирают Крым, нацелены на отдых, связанный с лечением и оздоровлением, добавил министр.В конце апреля Ганзий сообщал, что в Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда. Из-за новостей о закрытии в этом сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности большим спросом у туристов будет пользоваться Крым. Такой прогноз сделал член коллегии при главе республики министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюдаГотовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в КерчиТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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