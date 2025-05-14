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В Кабардино-Балкарии юноша случайно убил девочку копьем на тренировке
В Кабардино-Балкарии юноша случайно убил девочку копьем на тренировке - РИА Новости Крым, 14.05.2025
В Кабардино-Балкарии юноша случайно убил девочку копьем на тренировке
В Кабардино-Балкарии юноша случайно убил девочку копьем на тренировке. Об этом сообщает СК России. РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T21:23
2025-05-14T21:23
2025-05-14T21:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Кабардино-Балкарии юноша случайно убил девочку копьем на тренировке. Об этом сообщает СК России."Главе ведомства будет представлен доклад по уголовному делу о смертельном травмировании девочки в спортивной школе в Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили подробности произошедшего: в городе Прохладном во время проведения тренировки по легкой атлетике в спортивной школе 17-летний парень метнул копье, которым попал в голову 13-летней девочке. Преподаватель в это время отвлекся на других учеников. Девочку доставили в медицинское учреждение, где она через несколько дней умерла. По данному факту следственными органами СК России по Кабардино-Балкарской Республике расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ.Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Фишману А.М. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Кабардино-Балкарии юноша случайно убил девочку копьем на тренировке
В Кабардино-Балкарии юноша случайно убил девочку копьем на тренировке в спортшколе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Кабардино-Балкарии юноша случайно убил девочку копьем на тренировке. Об этом сообщает СК России.
"Главе ведомства будет представлен доклад по уголовному делу о смертельном травмировании девочки в спортивной школе в Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили подробности произошедшего: в городе Прохладном во время проведения тренировки по легкой атлетике в спортивной школе 17-летний парень метнул копье, которым попал в голову 13-летней девочке. Преподаватель в это время отвлекся на других учеников. Девочку доставили в медицинское учреждение, где она через несколько дней умерла. По данному факту следственными органами СК России по Кабардино-Балкарской Республике расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ.
Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Фишману А.М. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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