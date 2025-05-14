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Увеличилось число погибших ДТП с автобусом в Курской области
Увеличилось число погибших ДТП с автобусом в Курской области - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Увеличилось число погибших ДТП с автобусом в Курской области
Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Курской области увеличилось до трех, а пострадавших – до 18-ти. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T19:42
2025-05-14T19:42
2025-05-14T19:42
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курская область
александр хинштейн
происшествия
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Курской области увеличилось до трех, а пострадавших – до 18-ти. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В среду в Железногорском районе Курской области рейсовый автобус "ЛиАЗ" столкнулся с двумя машинами – Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Водители обоих легковых автомобилей погибли. Предварительно сообщалось о 17 пострадавших.Различные травмы получили 18 человек, из них 15 находятся в больницах, добавил он. Трем пострадавшим оказали помощь на месте, они будут проходить амбулаторное лечение.Как сообщила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная, в Железногорск прибыла бригада реаниматологов и нейрохирург из Курской областной больницы. 11 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, курская область, александр хинштейн, происшествия, дтп
Увеличилось число погибших ДТП с автобусом в Курской области
Число погибших в ДТП с автобусом в Курской области увеличилось до трех – минздрав
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Курской области увеличилось до трех, а пострадавших – до 18-ти. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В среду в Железногорском районе Курской области рейсовый автобус "ЛиАЗ" столкнулся с двумя машинами
– Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Водители обоих легковых автомобилей погибли. Предварительно сообщалось о 17 пострадавших.
"К глубокой скорби, в больнице скончалась пострадавшая в результате массового ДТП под Железногорском. Это 37-летняя женщина. Травмы оказались слишком тяжелыми, врачам не удалось ее спасти. Выражаю соболезнования семье и близким", – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Различные травмы получили 18 человек, из них 15 находятся в больницах, добавил он. Трем пострадавшим оказали помощь на месте, они будут проходить амбулаторное лечение.
Как сообщила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная, в Железногорск прибыла бригада реаниматологов и нейрохирург из Курской областной больницы. 11 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.
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