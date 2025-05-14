https://crimea.ria.ru/20250514/uvelichilos-chislo-pogibshikh-dtp-s-avtobusom-v-kurskoy-oblasti-1146441306.html

Увеличилось число погибших ДТП с автобусом в Курской области

Увеличилось число погибших ДТП с автобусом в Курской области - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Увеличилось число погибших ДТП с автобусом в Курской области

Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Курской области увеличилось до трех, а пострадавших – до 18-ти. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T19:42

2025-05-14T19:42

2025-05-14T19:42

новости

курская область

александр хинштейн

происшествия

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Курской области увеличилось до трех, а пострадавших – до 18-ти. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В среду в Железногорском районе Курской области рейсовый автобус "ЛиАЗ" столкнулся с двумя машинами – Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Водители обоих легковых автомобилей погибли. Предварительно сообщалось о 17 пострадавших.Различные травмы получили 18 человек, из них 15 находятся в больницах, добавил он. Трем пострадавшим оказали помощь на месте, они будут проходить амбулаторное лечение.Как сообщила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная, в Железногорск прибыла бригада реаниматологов и нейрохирург из Курской областной больницы. 11 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, курская область, александр хинштейн, происшествия, дтп