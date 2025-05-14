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Украина не сможет вернуть потерянные территории – Макрон - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Украина не сможет вернуть потерянные территории – Макрон
Украина не сможет вернуть потерянные территории – Макрон - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Украина не сможет вернуть потерянные территории – Макрон
Власти Украины осознают, что не смогут вернуть утраченные в ходе конфликта с Россией территории, и возможность отказа от них в ходе переговоров с РФ не... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T09:16
2025-05-14T10:13
эммануэль макрон
франция
политика
украина
россия
новости
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Власти Украины осознают, что не смогут вернуть утраченные в ходе конфликта с Россией территории, и возможность отказа от них в ходе переговоров с РФ не исключена. Об этом в интервью телеканалу TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.По словам Макрона, украинская сторона обладает "достаточной ясностью, которая позволяет говорить", что Киев не сможет вернуть все свои территории.При этом он подчеркнул, что Франция настаивает на том, чтобы территориальные вопросы обсуждались на будущих мирных переговорах с Россией, к которым западные союзники Киева пытаются подвести Украину "в наилучшем положении".А также заявил, что Запад продолжит оказывать поддержку Украине, первой гарантией безопасности которой "должна быть сильная украинская армия". Но главной задачей остается недопущение масштабной эскалации конфликта, отметил лидер Франции."Мы не можем бросить Украину, поскольку она не вступит в НАТО. Мы должны разместить перестраховочные силы на территориях, удаленных от линии фронта", – сказал Макрон.По его мнению, такая сила сможет "удержать Россию от продолжения конфликта".Также в интервью Макрон заявил, что Франция готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах Евросоюза, "подобно тому, как это делают американцы, чтобы поделиться своим ядерным зонтиком".Ранее Макрон раскритиковал предложение президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украиной, назвав этого "первым, но недостаточным шагом". При этом заявил о готовности к переговорам с Путиным после прекращения огня и намерении ввести санкции против РФ в ближайшие дни.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Абсолютное безумие": Мадуро упрекнул Европу в шантаже США обсуждают размещение войск НАТО к западу от Днепра – Келлог "Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной
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эммануэль макрон, франция, политика, украина, россия, новости, переговоры
Украина не сможет вернуть потерянные территории – Макрон

Украина на переговорах с РФ может признать невозможность возврата территорий - Макрон

09:16 14.05.2025 (обновлено: 10:13 14.05.2025)
 
© AP Photo Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo Justin Tallis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Власти Украины осознают, что не смогут вернуть утраченные в ходе конфликта с Россией территории, и возможность отказа от них в ходе переговоров с РФ не исключена. Об этом в интервью телеканалу TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По словам Макрона, украинская сторона обладает "достаточной ясностью, которая позволяет говорить", что Киев не сможет вернуть все свои территории.
"Даже у украинцев хватает проницательности сказать, что у них нет возможности вернуть все, что было утрачено с 2014 года", – сказал Макрон.
При этом он подчеркнул, что Франция настаивает на том, чтобы территориальные вопросы обсуждались на будущих мирных переговорах с Россией, к которым западные союзники Киева пытаются подвести Украину "в наилучшем положении".
А также заявил, что Запад продолжит оказывать поддержку Украине, первой гарантией безопасности которой "должна быть сильная украинская армия". Но главной задачей остается недопущение масштабной эскалации конфликта, отметил лидер Франции.
"Мы не можем бросить Украину, поскольку она не вступит в НАТО. Мы должны разместить перестраховочные силы на территориях, удаленных от линии фронта", – сказал Макрон.
По его мнению, такая сила сможет "удержать Россию от продолжения конфликта".
Также в интервью Макрон заявил, что Франция готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах Евросоюза, "подобно тому, как это делают американцы, чтобы поделиться своим ядерным зонтиком".
Ранее Макрон раскритиковал предложение президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украиной, назвав этого "первым, но недостаточным шагом". При этом заявил о готовности к переговорам с Путиным после прекращения огня и намерении ввести санкции против РФ в ближайшие дни.
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Эммануэль МакронФранцияПолитикаУкраинаРоссияНовостиПереговоры
 
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