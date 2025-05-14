https://crimea.ria.ru/20250514/troe-vrachey-skoroy-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-1146418686.html

Трое врачей "скорой" ранены в Белгородской области

Трое врачей "скорой" ранены в Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Трое врачей "скорой" ранены в Белгородской области

В Белгородской области при ударах украинских боевиков за сутки получили ранения 16 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T06:58

2025-05-14T06:58

2025-05-14T06:58

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

обстрелы всу

вячеслав гладков

скорая помощь

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Белгородской области при ударах украинских боевиков за сутки получили ранения 16 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадал 91 мирный житель. Ранены 70 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Погиб 21 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателейДва мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской областиПодросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, скорая помощь, новости