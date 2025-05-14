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Трамп не исключил встречу с Путиным в Стамбуле

Трамп не исключил встречу с Путиным в Стамбуле - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Трамп не исключил встречу с Путиным в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T14:09

2025-05-14T14:09

2025-05-14T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Об этом пишет РИА Новости.По словам главы Белого дома, в четверг у него "насыщенный график", но он не станет отказываться от возможного разговора с российским лидером ради "спасения множества жизней".Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы. По его информации, определением места проведения встречи занимаются российское генконсульство и турецкие власти.При этом, как отметил Ушаков, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал "обеспечить полное традиционное турецкое гостеприимство".В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году.В тот же день глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Позже в администрации Зеленского поставили ультиматум, отметив, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ. Встреч на более низком уровне также не будет.Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона продолжает готовиться к переговорам. При этом он не стал говорить, кто представит Россию в Стамбуле. По словам Пескова, Кремль объявит об этом, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным это сделать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четвергСША надеются на прибытие Путина в Стамбул для переговоровУиткофф и Келлог приедут на переговоры в Стамбул - СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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