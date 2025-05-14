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Спецпосланника Трампа не будет на переговорах в Стамбуле в четверг - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Спецпосланника Трампа не будет на переговорах в Стамбуле в четверг
Спецпосланника Трампа не будет на переговорах в Стамбуле в четверг - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Спецпосланника Трампа не будет на переговорах в Стамбуле в четверг
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь Белого дома Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятницу, пишет РИА... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T18:00
2025-05-14T18:00
новости
стивен уиткофф
стамбул
сша
марко рубио
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь Белого дома Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятницу, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.Ранее американские СМИ сообщали, что в Стамбул для присутствия на возможных переговорах России и Украины отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. По словам главы Белого дома, в четверг у него "насыщенный график", но он не станет отказываться от возможного разговора с российским лидером ради "спасения множества жизней".В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году.Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Позже в администрации Зеленского заявили, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четвергСША надеются на прибытие Путина в Стамбул для переговоровЧто готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле
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Новости
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новости, стивен уиткофф, стамбул, сша, марко рубио
Спецпосланника Трампа не будет на переговорах в Стамбуле в четверг

Спецпосланник Трампа и госсекретарь Белого дома не приедут в Стамбул в четверг

18:00 14.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь Белого дома Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятницу, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
"Уиткофф сказал, что он и госсекретарь Рубио отправятся в Стамбул в пятницу", – говорится в публикации.
Ранее американские СМИ сообщали, что в Стамбул для присутствия на возможных переговорах России и Украины отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. По словам главы Белого дома, в четверг у него "насыщенный график", но он не станет отказываться от возможного разговора с российским лидером ради "спасения множества жизней".
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году.
Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.
В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Позже в администрации Зеленского заявили, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет.
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НовостиСтивен УиткоффСтамбулСШАМарко Рубио
 
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