https://crimea.ria.ru/20250514/spetsposlannika-trampa-ne-budet-na-peregovorakh-v-stambule-v-chetverg-1146436700.html

Спецпосланника Трампа не будет на переговорах в Стамбуле в четверг

Спецпосланника Трампа не будет на переговорах в Стамбуле в четверг - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Спецпосланника Трампа не будет на переговорах в Стамбуле в четверг

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь Белого дома Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятницу, пишет РИА... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T18:00

2025-05-14T18:00

2025-05-14T18:00

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стивен уиткофф

стамбул

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марко рубио

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь Белого дома Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятницу, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.Ранее американские СМИ сообщали, что в Стамбул для присутствия на возможных переговорах России и Украины отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. По словам главы Белого дома, в четверг у него "насыщенный график", но он не станет отказываться от возможного разговора с российским лидером ради "спасения множества жизней".В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году.Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Позже в администрации Зеленского заявили, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четвергСША надеются на прибытие Путина в Стамбул для переговоровЧто готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, стивен уиткофф, стамбул, сша, марко рубио